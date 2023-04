Svetovalnica: Kolikšen odstotek soglasij etažnih lastnikov potrebujem za podrtje balkonske ograje

Spoštovani,

zanima me, če je za podrtje zidane balkonske ograje (sprednji del balkona) v večstanovanjskem objektu dovolj več kot 50 % soglasje etažnih lastnikov, ki je potrebno zaradi spremembe zunanjega videza stavbe.

Nagibam se, da bi namesto obstoječe zidane ograje montiral stekleno ograjo. Je pa tudi opcija, da bi odstranil zidano + kovinsko ograjo ter jo v celoti zamenjal za stekleno izvedbo.

Gre za objekt iz leta 1973. Prvotno so bili balkoni izvedeni tako, da je bila sprednja ograja pozidana (armiran beton), na stranskem delu pa kovinska ograja. Je pa res, da so se spremembe v času prenove fasade že izvedle, in sicer je bila v sklopu tega pozidana (dozidava) večina kovinskih balkonskih ograj.

Lepo vas pozdravljam.

- Matija

