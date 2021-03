Suvi za vsak okus (FOTO)

Primerjali smo forde

Kuga je trenutno največja v ponudbi in edina z možnostjo pogona 4x4. FOTO: Blaž Kondža

Divja mačka

Puma sledi najnovejšim smernicam digitalizacije in oblikovanja pri znamki. FOTO: Blaž Kondža

Več elegance

Ford ponuja tri suve, poleti pride še explorer.

Danes skorajda ni avtomobilske znamke, ki v svoji prodajni paleti ne bi imela vsaj enega športnega terenca. Celo prestižni Rolls-Royce, ki je znan po elegantnih limuzinah in kupejih, je naredil svojega – cullinan. Še pestrejšo ponudbo imajo t. i. masovne avtomobilske znamke, ki imajo v svoji ponudbi suve različnih velikostnih razredov, s katerimi ciljajo na različne uporabnike.Ne glede na znamko pa je vsem športnim terencem skupno sledeče: višje sedenje in z njim lažje vstopanje v vozilo ter boljša preglednost nad dogajanjem v prometu, višji odmik od tal in dobra prilagodljivost prtljažnega prostora. Predvsem pri manjših suvih pa je štirikolesni pogon prej izjema kot pravilo.Da bi bralcem, ki morda razmišljajo o nakupu novega športnega terenca in se odločajo med različnimi velikostmi, olajšali odločitev, smo se tokrat odločili za kratko primerjavo Fordove palete. Ta obsega modele ecosport, puma in kuga; prihod največjega med njimi, explorerja, pričakujejo poleti.Ecosport edini od omenjenih Fordovih modelov še ni doživel temeljite prenove, zato bomo v njem recimo zaman iskali nove oblikovalske poteze, najnovejše asistenčne sisteme in digitalno instrumentno ploščo, kar pa ni nujno slabo.Zaradi svojih mer bo navdušil predvsem tiste, ki iščejo okretno vozilo za prebijanje po urbani džungli. Njegova posebnost so prtljažna vrata, ki se odpirajo vstran in tako spominjajo na klene terence. Vseeno se takšen samosvoj koncept odpiranja vrat pri tesnih parkirnih prostorih ne izkaže najboljše, bo pa navdušil starejše uporabnike. Prostora za prtljago je 356 litrov oziroma 1238 litrov, če zložimo deljivi naslon zadnje klopi.Pod motornim pokrovom je na voljo 1,0-litrski turbobencinski trivaljnik v dveh izvedbah, z največjo močjo 92 oziroma 103 kW. S prvim smo na testu zabeležili povprečno porabo 7,5 litra/100 km. O dizlu in štirikolesnem pogonu na uradnem ceniku ni več ne duha ne sluha, čeprav je ecosport v preteklosti to ponujal. Sicer pa je ecosport prijeten za vožnjo, predvsem preseneti s svojim harmoničnim podvozjem, ki je kot nalašč za naše ceste.Fordova puma sledi najnovejšemu oblikovalskemu jeziku znamke in ponuja najsodobnejše asistenčne sisteme ter več digitalizacije. Koliko elektronske pomoči lahko pričakuje kupec, je odvisno od izbrane ravni opreme in doplačljivih paketov. Kljub digitalizaciji pa je puma ohranila upravljanje nekaterih funkcij – recimo klimatske naprave – prek klasičnih stikal, kar ji štejemo v velik plus.Motorizacija je sodobna: poleg 1,5-litrskega dizla (88 kW) je tu blagohibridni pogonski sklop, katerega srce predstavlja 1,0-litrski bencinski trivaljnik EcoBoost Hybrid z močjo 92 oziroma 114 kW. Omenimo, da tehnologija EcoBoost Hybrid uporablja majhen elektromotor in 48-voltni akumulator, ki se sam polni med vožnjo. Tehnologija tako zagotavlja dodatno podporo bencinskemu motorju in posledično gospodarnejšo vožnjo.Prtljažni prostor sprejme 401 oziroma 456 litrov prtljage. Njegovo uporabnost nadgradi 80-litrska odprtina v prtljažnem dnu, poimenovana Ford MegaBox.Prvi dve generaciji kuge sta bili navzven terensko robati in oglati, najnovejša pa prinaša elegantnejše linije, ki na prvi pogled spominjajo na tiste iz kupejevskih izvedenk športnih terencev. Podobno kot manjša puma tudi kuga sledi aktualni oblikovalski filozofiji znamke in prinaša najsodobnejše asistenčne sisteme, med katerimi jih je kar nekaj žal na seznamu doplačljive opreme. Vsekakor pa njihov dokup priporočamo, saj so se na našem testu izkazale kot zelo dobro delujoče.Kuga je na voljo tudi s štirikolesnim pogonom, ki pa je rezerviran za najzmogljivejši dizel iz ponudbe: 2,0-litrski štirivaljnik z največjo močjo 140 kW in osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Sicer lahko kupci pri kugi izbirajo tudi med elektrificiranimi pogonskimi sistemi: klasičnim, blagim in priključnim hibridom, ki dopolnjujejo dizelske in bencinske motorje.Notranjost kuge je prostorna in udobna ter pisana na kožo družinam za izlete in potovanja. Vožnja z njo je prijetna, ergonomija voznikovega prostora pa zgled dobre prakse; tudi zato, ker je ravno prav digitalizirana. Potniki na zadnji klopi se ne bodo pritoževali. Prtljažni prostor v osnovni postavitvi sprejme 502 litra, ko zložimo naslonjala zadnje klopi, pa dobimo 1534 litrov prostora za prtljago.Takšne so naše izkušnje s Fordovimi suvi, a ker največ štejejo vaše lastne izkušnje, predlagamo, da avtomobile iz ožjega izbora peljete na testno vožnjo in tako naredite končni izbor.