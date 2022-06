Starčki spet na Katarino: nekaj je bilo registriranih, nekaj pa ne (FOTO)

Društvo ljubiteljev starodobnih vozil Magnet iz Trbovelj je organiziralo tradicionalno dirko na Katarino. Tekmovalcev in jeklenih konjičkov je bilo za celo ulico in več, saj je bilo startnih številk 83.

Starodobnikov, tako štiri- kot dvokolesnih, je bilo manj kot lani.

Med hrumečimi štirikolesniki je bila vrsta znamk: Audi, Porsche, Ferrari, BMW, Alfa Romeo, Jaguar, Subaru, Ford, Seat, Renault, VW, Nissan, Megane, Golf, Volvo, Yugo, Lotus, Zastava … Nekaj starodobnikov je bilo registriranih, nekaj pa ne. Ne glede na registracijo ob izpolnjevanju potrebnih pogojev vsi spadajo v razred tako imenovanih oldtimerjev. Starodobno vozilo je sicer mehanično gnano vozilo, izdelano pred najmanj 30 leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano v zgodovinsko pravilnem načinu ter v originalni sestavi in opremi.

Dirka na Katarino je tako kot tekmovanje tradicionalna. Tam namreč tovrstna tekmovanja potekajo že od davnega leta 1948 in še danes se tekmovalci peljejo po delu proge, kjer so potekala državna prvenstva. »Pred nekaj leti smo uvedli novost, tekmo športnih avtomobilov po sistemu primerjalne točnostne vožnje. Dirke na Katarino se udeležujejo tudi tekmovalci iz tujine in ima status mednarodne dirke,« pravi predsednik društva Samo Guzej.

Brez kombijev in šolskih avtobusov

Prireditve se je s svojo ekipo udeležil tudi jeseniški župan. Občini Trbovlje in Jesenice sta pobrateni, tovrstno dirko pa letos jeseni načrtujejo tudi na Jesenicah. Glavna sprememba je lokacija, kjer je skoncentrirano dogajanje in kjer je tudi štab ekipe, ki organizira dirko ter vodi dogajanje. Prejšnja leta so potekale z igrišča in parkirišča ob občinski upravi, pred stavbo so bili razstavljeni tudi starodobniki. Letos pa so se preselili. Za promet so na dan dogodka zaprli cesto pri Mercatorju, ki je poleg startnega mesta služila tudi kot parkirišče za jeklene konjičke udeležencev, starodobniki pa so bili razstavljeni na igrišču pri Domu svobode.

83 startnih številk je bilo.

A po opažanju obiskovalcev jih je bilo manj kot lani. Seveda je vsako vozilo po svoje zanimivo za obiskovalce, saj priča o nekdanjih časih, razvoju tehnologije, spremembah okusov in podobnem. Prek 90 starodobnih vozil imajo člani društva Magnet. Veteran med njimi je motorno kolo FN350, katerega lastnik je zbiratelj in dolgoletni predsednik društva Franc Malgaj, ki ima s sinom eno od največjih slovenskih zbirk starodobnikov. Omenjeno motorno kolo je bilo izdelano davnega leta 1926, je obnovljeno in s certifikatom, ni pa registrirano.

Tekmovalcev in jeklenih konjičkov je bilo za celo ulico in več.

Društvo Magnet je včlanjeno v slovensko krovno organizacijo Starodobna vozila Slovenije, ki je del mednarodne organizacije Fiva. Organizira srečanja starodobnih vozil po Sloveniji in sodeluje na njih, vsako leto pa pripravi vsaj dve krožni vožnji po Zasavju ali okolici, pa vodene razstave starodobnih motornih koles in avtomobilov ter strokovne izobraževalne ekskurzije. Društvo tudi skrbi za ohranjanje tehnične kulturne dediščine. Predlani je izdalo katalog starodobnih vozil svojih članov. Avtor Ivan Novak je zbral fotografije vseh starodobnikov in pripise za vsakega posebej z natančnimi podatki o lastniku, vrsti in znamki, letu izdelave, tipu in modelu, moči motorja in prostornini, dimenzijah, stanju vozila, certifikatu starodobnega vozila, registriranosti in kataloški številki.

Vsako vozilo je bilo po svoje zanimivo za obiskovalce, saj priča o nekdanjih časih, razvoju tehnologije.