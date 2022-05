Samsung galaxy A53 5G: dober, a dražji kot prej (FOTO)

Pametni telefoni zgornjega srednjega razreda bi še pred nekaj leti predstavljali sam vrh ponudbe. Lep primer je Samsungov galaxy A53 5G, ki v primerjavi s prejšnjim modelom A52 5G sicer ni bogvekako napredoval, saj je bil deležen predvsem novega procesorja in večje baterije.

Zumiranje z A53: 0,6x, 1x, 2x, 4x in 10x povečava

A vseeno gre za zelo zmogljiv telefon z dobro kamero, odličnim zaslonom in dovolj privlačnim videzom. Le cena je nekam zrasla: A52 5G je stal 379 evrov, za A53 5G pa hočejo približno stotaka več. Testni model z 8 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe v prosti prodaji stane cent manj kot 530 evrov.

Lep videz

Oblikovno je galaxy A53 5G precej podoben predhodniku, spremenili pa so dvignjeni del telefona okoli kamer na hrbtni strani. Za fotografije in video skrbi identičen nabor kamer kot pri A52, se pravi glavna širokokotna kamera s 64 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in optično stabilizacijo slike, ultra širokokotna kamera z 12 MP ter makrokamera in globinska kamera s po petimi megapiksli.

Telefon je nekoliko tanjši od prejšnjega, drugače pa so dimenzije skoraj iste. Odporen je proti vodi in prahu po standardu IP67, kar pomeni, da zdrži pol ure meter globoko pod vodo.

Hiter procesor

Največja novost je hitrejši Samsungov procesor exynos 1280, ki poskrbi, da vse aplikacije na telefonu tečejo gladko in brez zatikanja; tudi zahtevnejše igre ne predstavljajo težave.

Nabor kamer na zadnji strani

Približno enako zmogljivi so bili premijski telefoni pred dobrima dvema letoma, morda malce več. K splošnemu dobremu vtisu pripomore tudi odličen 6,5-palčni (16,5 cm) amoled zaslon z živimi barvami in močnimi kontrasti, ki se osvežuje s 120 Hz, kar pomeni gladko premikanje slike, ki ga opazimo tudi pri povsem vsakdanjih opravilih, kot je pregledovanje spletnih strani in menijev. Testni telefon je bil opremljen z največjo mogočo količino pomnilnika, na voljo pa imamo tudi režo za spominsko kartico micro sd.

Zmogljiva kamera

Fotografsko se galaxy A53 obnese kot njegov predhodnik: dobre fotografije v vseh razmerah, dokler ne pretiravamo, seveda. Ker ni telefoto kamere, ni treba pretiravati z zumiranjem, na splošno pa glavna kamera opravi dobro delo. Ultra širokokotna kamera je zelo uporabna, je pa seveda bolj občutljiva za slabše svetlobne razmere, prednja kamera z 32 MP pa prav tako opravi svoje delo, kot je treba.

Že ime pove, da galaxy A53 podpira tudi mobilna omrežja 5G.

Makrokamera in globinska kamera sta sicer v kompletu, a od njiju ne smemo pričakovati preveč. Dejansko bi njuno delo brez težav lahko opravili ostali dve kameri. Kar se tiče videa, zna tako prednja kot zadnja kamera snemati v ultra visoki ločljivosti 4K, kar sploh ni slabo.

Dobra baterija

Baterija je nekoliko zrasla: zdaj ima 5000 mAh kapacitete, kar zadostuje za brezskrbno celodnevno uporabo in še kaj več. Podpira 25-vatno hitro polnjenje, a v škatli ni napajalnika, tako da ga je treba dokupiti. No, v pol ure se bo napolnila za 45 odstotkov. Operacijski sistem android 12 s Samsungovim uporabniškim vmesnikom One UI 4.1 ne prinaša nič revolucionarnega, a je všečno oblikovan in ne pretirano nastlan s prednaloženimi aplikacijami.

64 MP kamera se dobro obnese v vseh razmerah.

Skratka, galaxy A53 5G je dober telefon srednjega razreda, ki pa je z novo generacijo, žal, postal malo dražji, lahko pa mu zamerimo tudi to, da ne prinaša kakšnega blaznega napredka v primerjavi s predhodnikom.

