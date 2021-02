Priključni bavarec

Uporaben doseg

Klasična analogna notranjost FOTO: Blaž Kondža

Lepa skupna moč

Prednji kolesi poganja bencinski motor, zadnji pa električni.

Prijetna hibridna poraba

BMW X1 xDrive25e BMW X1 xdrive25e



Motor: trivaljni bencinski motor in

elektromotor

Gibna prostornina: 1499 ccm3

Največja moč: 162 kW (220 KM) pri 3850 vrt./min. (skupna)

Največji navor: 220 Nm pri 1500–3800 vrt./min. (bencinski motor) + 165 Nm pri 100–3000 vrt./min. (elektromotor)

Pogon: na štiri kolesa, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1820 kg

Mere (D/Š/V): 4447/1821/1582 mm

Medosna razdalja: 2670 mm

Prostornina prtljažnika: 450 l

Posoda za gorivo: 36 l

Najvišja hitrost: 193 km/h

Pospešek od 0 do 100 km/h: 6,9 s

Poraba goriva: 4,1 l/100 km (skupna)/7,9 l/100 km (na bencin)

Izpust CO2 (WLTP): 39 g/km

Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana

Cena: 45.150 evrov, testno vozilo 62.615 evrov

Euro NCAP (2012): *****

Prostora je dovolj

Najpomembnejša prednost priključnih hibridov je jasna; okoli petdeset kilometrov se lahko prevozite na elektriko, za drugo je tukaj bencinski motor. Predvsem je ta rešitev dobra, da z elektriko opravite vse vsakodnevne opravke, za daljše izlete pa vas ni strah, ali je v bateriji dovolj energije za celotno pot.Priključni hibrid je tudi BMW X1 z oznako xdrive25e. Na elektriko smo prevozili okoli štirideset kilometrov, na daljše razdalje pa celo še kakšnega več, saj sistem dobro shranjuje odvečno energijo, ki nastaja pri zaviranju ali denimo ob vožnji navzdol.Zmogljivost litij-ionskega akumulatorja pod zadnjimi sedeži je 9,7 kWh. Ker baterija ni velika, jo prek domače vtičnice brez težave čez noč napolnite v petih urah, na hitrih polnilnicah pa v treh urah s polnilno močjo 3,7 kW. Električni motor ima sicer 95 konjskih moči (70 kW).Kljub temu je glavni 1,5-litrski bencinski motor. Premore 125 konjskih moči (92 kW), zato je skupna moč 220 konjev (162 kW). Do stotice doseže v 6,9 sekunde, najvišjo hitrost ima 193 kilometrov na uro, kar je več kot dovolj tudi za zahtevnejše voznike.Moč se razporeja prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika, testni model pa ima tudi štirikolesni pogon (prednji kolesi poganja bencinski motor, zadnji par koles pa električni).Ker je tehnično vse na vrhunski ravni, X1 ne zaostaja prav veliko za bratskimi športnimi terenci v družini X; če ne zaradi drugega, že zato, ker je zaradi manjše teže agilnejši. A kljub temu velja nekaj drugega, s 1820 kilogrami je za 125 kilogramov težji od dizelske različice X1, obenem pa hibridni pogon vzame 55 litrov v prtljažniku.Skupna poraba v času testnih voženj je znašala okoli štirih litrov na sto prevoženih kilometrov, če izberete vožnjo samo na bencin, pa je poraba okoli osmih litrov, pri uravnavi električne energije pa pomaga tudi navigacija do izbranega cilja.V prtljažniku je torej prostora za 450 litrov, kar je dovolj za vse družinske potrebe, tudi v potniški kabini je dovolj prostora za vsaj štiri odrasle potnike.Armaturna plošča je že dolgo znana iz drugih BMW-jevih modelov, uporabnik pa hitro osvoji vso logiko zabavno-informacijskega sistema, le prestavna ročica samodejnega menjalnika bi lahko bila elegantnejša in ne tako visoko. Tudi manj prestižni tekmeci imajo namreč bolj priročne rešitve.