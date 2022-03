Pri plesni ne odlašamo: med čiščenjem nosite rokavice, očala in masko

Vlažno in toplo okolje ustvarja idealne razmere za nastanek plesni. Črne, sive, včasih zelene obloge, ki jih tvori, na površinah doma najpogosteje nastanejo pozimi, ko redkeje zračimo, v vsakem primeru pa gre za trdovratno nadlogo, ki se je je zelo težko znebiti ne glede na letni čas.

Kopalniške fuge so pogosto vir plesni. FOTO: Getty Images

Odstranjevanje in preprečevanje plesni nista pomembni zgolj z vidika estetike, temveč tudi zdravja. Plesnive spore, ki se sproščajo v zrak, škodujejo dihalom in lahko povzročajo alergije ter astmo, postopek odstranjevanja pa mora biti pravilen, kajti le tako bo uspešen. Kar pomeni, da se je v boju s plesnijo treba izogibati nekaterim najpogostejšim napakam.

Uporaba napačnih sredstev

Razširjen mit glede plesni je, da se začne tvoriti šele dva tedna potem, ko se ustvarijo idealne razmere zanjo. To ne drži, plesen na vlažnih in toplih površinah nastane v 24, zagotovo pa v 48 urah.

Med čiščenjem nosite rokavice, očala in masko ter prostor dobro prezračite.

Že majhna količina vlage je dovolj, da se na njej naselijo spore, ki se začnejo hitro širiti. Zato je odlašanje, kadar opazite vlago na stenah ali pohištvu, prva napaka pri preprečevanju in odstranjevanju plesni. Pri tem so nepogrešljivi izdelki, ki dosežejo maksimalen učinek.

Odstranjevanje z milnico ali običajnim belilom je rešitev na kratki rok, saj ne uničita plesnivih spor. Res je, da vidne posledice z njima izginejo, v resnici pa se spore le prenesejo na večjo površino. Dolga izpostavljenost belilu ob tem niža kakovost zraka ter izzove pekoče, solzne oči, razdraženost dihal in slabost.

Za odstranjevanje plesni vedno uporabljate temu namenjene izdelke, ki plesnive spore uničijo do korenin in preprečujejo njihovo širjenje ter nadaljnjo rast. Med naravnimi sovražniki plesni na manjših površinah je najboljše eterično olje čajevca, ki se ponaša s protivirusnimi, protibakterijskimi in protiglivičnimi učinki.

Naravni pripomoček izdelate tako, da v plastenko z razpršilom vlijete žlico eteričnega olja in dodate dva decilitra in pol vode, pretresete in poškropite prizadeta mesta.

Pleskanje čez plesen

Obstajajo barve za stene, ki se ponašajo z oznako odporno proti plesni, a te ne uničijo plesni, ki je že na površinah. Zato z njo okuženih sten nikoli ne pleskajte, dokler ni očiščena. Na kratki rok bo res prekrita, a v resnici se bo plesen pod barvo širila naprej.

Mogoče se je je znebiti s preprečevanjem razmer

zanjo.

Skratka, preden prizadeto površino obdate v novo barvo, obloge odstranite, počakajte, da se predel posuši, šele nato je na vrsti pleskanje. Če pred pleskanjem ne boste odstranili razmer za nastanek plesni, se bo ta sčasoma pojavila tudi na površinah, prekritih z barvo, ki je proti njej odporna.

Tu smo pri naslednji točki: plesni se je mogoče učinkovito znebiti le z odstranjevanjem razmer zanjo. V vlažnem in toplem okolju, ne glede na to, kje je izvor vlage, se ob slabem zračenju začne tvoriti prej ali slej.

Da bi preprečili njeno rast, poskrbite, da zračna vlažnost v prostoru ne bo presegala 50 odstotkov, če v vašem domu kje pušča voda, je treba napako takoj sanirati, prostore, kjer je vlaga pogosto višja od priporočene (kuhinja, kopalnica), redno zračite ne glede na letni čas, redno čistite in utrjujte fuge v kopalnici, po prhanju skrbite, da se bo zavesa pri kabini za prhanje dobro posušila, in jo redno perite, v prostorih, kjer je vlaga višja, ne shranjujte predmetov, ki jo vpijajo: denimo knjig, preprog, oblazinjenega pohištva, oblačil ne shranjujte na podstrešju ali v kleti.

Zaščita pri odstranjevanju

Med čiščenjem plesni upoštevajte nekaj pravil, s katerimi boste manj izpostavljeni negativnim učinkom: vedno nosite zaščitne rokavice, očala in masko.

Redno zračenje je nujno. FOTO: Ablokhin/Getty Images

Osebe, ki imajo težave z dihali in slabši imunski sistem, naj se izogibajo temu opravilu. Kadar so okužene večje površine, se obrnite na strokovnjake, ki se ukvarjajo s to težavo. Osnovno pravilo se glasi: če plesen pokriva več kot štiri kvadratne metre površin, poiščite strokovno pomoč. Odstranjevanje velikih kolonij namreč zahteva posebno opremo in pripomočke.