Predlog za izlet: vzpon na razgledni zasavski vrh (FOTO)

Črni vrh je najvišji vrh Čemšeniške planine in s 1204 metri višine za Kumom drugi najvišji vrh Zasavskega hribovja. Njegova južna pobočja so razgledna in lepo obsijana s soncem, zato je planina skozi vse leto priljubljeni cilj številnih planincev.

Izhodišči za vzpon sta pravzaprav dve. Z avtoceste Ljubljana–Celje na izvozu Trojane zavijemo proti Izlakam in vasi Šentgotard. Od tu naprej nadaljujemo prečno prek pobočij in do vasi Čemšenik. Drugo izhodišče je iz Zagorja, kjer se zapeljemo skozi Kisovec proti Trojanam in nadaljujemo do Čemšenika.

Pod cerkvijo je parkirišče in izhodišče za vzpon. Od tu napredujemo proti vrhu dobrih petsto višinskih metrov. Nekaj časa je pot po kolovozu, nato pa cesto zapustimo in se podamo strmo v klanec po markirani planinski poti. Klanec kar vztraja in nas popelje na vršni greben planine, ki se vleče več kilometrov v smeri od zahoda proti vzhodu. Na vršnem grebenu se naši poti priključi še tista, ki pripelje naravnost po grebenu s Trojan, in na križišču zavijemo ostro na desno.

Valovita pot po grebenu nas popelje do postaje tovorne žičnice in do planine takoj za njo. Na planini nas pričakata prijeten dom in prelep razgled po Zasavskem hribovju. Celotna planina je pokrita z gozdom in le tu in tam se odprejo razgledi. Najlepši je od planinske koče.

Planinska koča ni na najvišji točki, ampak nas do tja markacije usmerijo naprej proti vzhodu. Petnajst minut sprehoda po pobočju, ki se zmerno dviga, nas pripelje najprej do manjše koče. Ta ni čisto običajna, pripada namreč radioamaterjem, ki imajo ob njej postavljeno precej visoko anteno. Za radioamatersko kočo se dvignemo še nekaj metrov do manjše skladovnice kamenja. To je Črni vrh, ki ima, kot rečeno, 1204 metrov višine. Vrh je sredi gozda in nima prav nobenega razgleda, je pa tam mogoče najti vpisno skrinjico.