Povoskane krpice lahko izdelamo sami: preberite, kako preprosto je

Da bi živeli bolj trajnostno in v gospodinjstvu proizvedli manj odpadkov, niso potrebne radikalne spremembe, le nekoliko drugačne navade.

Predvsem je pomembno, da čim več reči, ki bi jih po prvi uporabi sicer zavrgli, ponovno uporabimo, tiste, pri katerih to ni mogoče, pa zamenjamo z bolj trajnostnimi. Denimo plastično in aluminijasto folijo, namesto njiju pa si lahko sami z minimalnim vložkom izdelamo povoskane krpice, ki bodo živila zaščitile enako dobro, uporabljali pa jih bomo lahko zelo dolgo in s tem ne le pripomogli k čistejšemu okolju, ampak tudi prihranili.

Vanje lahko zavijemo tudi sendviče. FOTO: Say-cheese/Getty Images

Zanje potrebujemo blago, ki ga ni treba kupovati, uporabimo stare in odslužene bombažne tkanine, denimo posteljnino, kuhinjske krpe, prte in podobno. Na kako velike kose jih bomo odrezali, je odvisno od tega, kako velike posode bomo z njimi pokrivali. Posamezne posode obrnemo z vrhom navzdol in jih položimo na tkanino, ki smo jo predhodno oprali. Okrog posode narišemo kvadrat, ki naj bo nekaj centimetrov večji, saj bomo tkanino zapognili navzdol, da ne bo padla v posodo. Kvadrate ali pravokotnike, odvisno od oblike posode, izrežemo in položimo na večji plitev pekač, ki smo ga obložili s papirjem za peko. Krpice poravnamo, da na njih ne bo gubic.

Zdaj potrebujemo še kolofonijo, trden čebelji vosek, ki smo ga nasekljali na manjše koščke, in jojobino olje. Kolofonija je smola, iz katere so bili odstranjeni terpeni, kemične spojine, ki jih najdemo v eteričnih oljih rastlin, na voljo pa je v nekaterih bolje založenih specializiranih trgovinah, enako kot naravni čebelji vosek. Jojobino olje lahko kupimo v nekaterih trgovinah z živili ali tistimi s pripomočki za osebno nego.

Na vsak kos blaga najprej čim bolj enakomerno nakapamo žličko jojobinega olja, nato po njih prav tako čim bolj enakomerno posujemo žlico kolofonije in dve žlički čebeljega voska. Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija in za deset minut vanjo potisnemo pekač s krpicami. Vsako krpico nato previdno potapkamo z gobico, da kolofonijo in vosek še bolj natančno razporedimo, ter vse skupaj znova postavimo v pečico, tokrat za dve minuti. Krpice nato nekoliko ohladimo, le toliko, da jih lahko primemo, a naj bodo še vedno dovolj tople, da so prožne.

Položimo jih prek posode, na kateri jih bomo imeli namesto pokrova, ter robove zapognemo navzdol. Tako naj se povsem ohladijo in obdržale bodo želeno obliko. Če bomo z njimi pokrivali posodo, v kateri je tekočina, krpico dodatno pritrdimo z elastiko ali trakom, saj takšen pokrov ni vodotesen.