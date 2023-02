Pergola ali tenda? Zagotovite si pravo senčilo za teraso ali balkon še pred poletjem

Vrt je vse bolj sestavni del bivalnih prostorov in že dolgo ni več zgolj okras. Vsakdo si želi, da bi bil njegov kos zemlje urejen in funkcionalen. S spreminjanjem letnih časov pa se spreminja tudi količina sončne svetlobe, ki jo prejmemo v svoje domove. Da bi si zagotovili maksimalno udobje, energijsko učinkovitost in estetsko privlačnost, je pomembno, da imate ustrezno rešitev za senčenje.

Izbira zunanjega senčila je za vsakogar pomembna trajnostna rešitev, zato je smiselno poskrbeti za najmanjše detajle. Uspešen projekt se začne s preudarnim načrtovanjem. V tem vodniku bomo predstavili pergole in tende v moderni preobleki, kakršne poznamo danes in s pomočjo katerih lahko to poletje naredite svoj zunanji prostor še prijetnejši za bivanje.

Bioklimatska pergola Skymatik LINEAR z odprtimi lamelami. FOTO: Genial

Bioklimatska pergola je ena najboljših senčnih rešitev, če želite na terasi preživeti večji del leta

Bioklimatske pergole vam prinašajo veliko več koristi kot klasičen terasni nadstrešek. Moderne aluminijaste pergole, kakršne poznamo danes, so trajnostna in inovativna senčna rešitev s pomično streho, ki zagotavlja tako senco kot prezračevanje, zaščito pred dežjem, vetrom in snegom. Konstrukcija pergol omogoča uravnavanje temperature, svetlobe in pretoka zraka, zaradi česar so idealne za oblikovanje zunanjih bivalnih prostorov. Lamele lahko poljubno rotiramo vse do naklona 150 stopinj in tako reguliramo dostop sončnih žarkov. Nekateri modeli bioklimatskih pergol so zasnovani celo tako, da lahko lamele tudi popolnoma zložite (le 13 % strehe ostane pokrite). Donosnost naložbe v terasni nadstrešek je zagotovo največja, ko gre za naložbo v bioklimatsko pergolo.

Bioklimatska pergola z ZIP screen roloji in točkovno LED-osvetlitvijo. FOTO: Genial

Bioklimatska pergola izpolnjuje vse zahteve sodobnega človeka:

trajnostna gradnja in dolga življenjska doba z minimalnim vzdrževanjem

svojo pergolo boste upravljali z uporabniku prijazno aplikacijo na pametni napravi

senzorje prilagodite svojemu življenjskemu slogu za še bolj udobno in varno bivanje

izdelava po meri za vsakega posameznika, ki omogoča številne možnosti nadgradnje

velika odpornost glede na različne vremenske vplive, trajnost aluminija se meri v stoletjih

modularna sestava omogoča preprosto nadgradnjo/menjavo/servisiranje posameznih elementov

napredna tehnologija pergol omogoča, da se sami odločite, koliko sonca ali sence si želite

Unikaten slog pergole se poda k vsaki arhitekturi

Dovršen dizajn in izvedba zagotavljata, da je pergola močna in vzdržljiva, kljub tej robustnosti pa lepa in elegantna. Poda se k vsaki arhitekturi, saj jo odlikujejo čiste linije brez vidnih vijakov ali žlebov. Sodobni proizvodni postopki omogočajo, da se pergole glede na obliko in videz popolnoma prilagodijo vašim željam. Pergola je lahko samostoječa ali pa se vpne na obstoječ objekt. V podjetju Genial vam ponujajo najkakovostnejše in najmočnejše pergole na trgu, katerih debelina aluminijastih profilov meri do največ 6 mm. Tako kakovostna pergola (vsaka zagotovo ne) ima torej potencial, da doda vrednost vašemu domu in vas spremlja več desetletij.

Bioklimatska pergola Skymatik SUPERB HYBRID z LED-osvetlitvijo in drsnimi paneli. FOTO: Genial

Katere so prednosti izbire zložljive tende za vaš dom ali poslovni objekt

Pri raziskovanju primerne rešitve za senčenje terase ali balkona boste ugotovili, da je tenda še vedno najpogostejša rešitev, pa tudi med najcenejšimi. Ponudba na trgu je ogromna in na prvi pogled se lahko zdi, kot da so si vse tende na las podobne. A med njimi so bistvene razlike, ki se skrivajo v izvedbi, materialih, tehnologiji in detajlih. Kakovostni materiali in napredna tehnologija omogočajo izdelavo izjemno vzdržljivih tend, kakršnih mnogi med vami zagotovo še ne poznate. Danes tehnologija in razvoj hitro napredujeta in iskreno – tende za terase, kakršne smo poznali včasih, so danes skoraj že del zgodovine. Na trgu prevladujejo novodobne zložljive kasetne tende, katerih tehnične karakteristike in funkcionalnosti omogočajo dolgo življenjsko dobo, brezskrbno jo lahko merimo v desetletjih. Moderno zasnovane tende vam zagotavljajo še več udobja in varnosti v vašem domu, pri vsem tem pa je potrebno minimalno vzdrževanje.

Kako se odločiti za pravo vrsto tende

Tende delimo na klasične, kasetne, polkasetne in strešne (veranda). Pri kasetnih in polkasetnih tendah je v zaprtem stanju tkanina varno zaščitena, zato je lahko senčilo na prostem tudi pozimi in se pri tem platno ne poškoduje. Pri izbiri tende za vaš dom je najpomembnejše vprašanje, kakšen je vaš proračun, namenjen dotičnemu projektu, in koliko časa želite, da vam tenda služi. Cena kakovostne kasetne tende je višja, saj je precej daljša tudi njena življenjska doba, opremljena je z najnovejšo tehnologijo, bistveno večja pa je tudi njena uporabnost.

V nadaljevanju vam predstavljamo prednosti zložljivih kasetnih tend, ki jih lahko najdete tudi v ponudbi podjetja Genial.

Kasetna tenda Brustor B27. FOTO: Genial

Kasetne tende zagotavljajo odlično funkcionalnost za vaš dom ali podjetje

Vse vrste kasetnih tend so narejene po meri za vas in glede na vaše potrebe ter obstoječo arhitekturo. Na voljo so v različnih izvedbah in modelih. Pravokotna zaobljena ali ovalna ohišja s klasičnim ali elegantnim dizajnom? Zložljive kasetne tende ustrezajo vsakemu slogu, ki si ga lahko zamislite. Zložene so skoraj neopazne, izjemno kakovostna platna pa vam dajejo streho nad glavo tudi v neugodnem vremenu. Močna in kakovostna tenda, opremljena z najnovejšo tehnologijo, vam omogoča prijetno bivanje na prostem ne glede na to, kako bo zapihal veter. Zaščitila bo vaša vrata in okna pred škodo zaradi padavin in notranjost vašega doma pred bledenjem ali premočnim segrevanjem zaradi UV-žarkov. Upravljanje s pomočjo senzorjev vam bo prikrajšalo marsikatero skrb, tudi ko vas ne bo doma.

Zaprta kasetna tenda pravokotne oblike. FOTO: Genial

Tende tudi odlično pripomorejo k oglaševanju vašega podjetja in povečujejo prepoznavnost vašega lokala ali nastanitve. Na terasi, ki je s premišljenim načrtovanjem senčil postala moderen kotiček, se bodo gostje radi zadrževali. Dober glas seže v deveto vas, kajne? Predstavljajte si, da na vroč poletni dan sedite na terasi ob reki. Brez tende nad glavo bi vas opeklo sonce in vročina bi vas pregnala pod klimo v notranje prostore. Pod tendo pa lahko uživate v idilični naravi in dihate svež zrak. Ne pozabite, da je reklama od ust do ust še vedno najbolj učinkovita metoda trženja.

Znižajte stroške, varčujte z energijo

Tenda lahko neposredno vpliva na porabo energije. Strateško nameščena vam bo pomagala prihraniti denar za hlajenje in ogrevanje vašega doma. Pozimi, na primer, tendo zaprite, da v stanovanje vstopi sonce. Tako boste izkoristili dodatno toploto in svetlobo. Odprta tenda na vroč poletni dan pa bo preprečila vstop sončne toplote v vašo hišo. Tako se bo vaš dom še učinkoviteje hladil kot zgolj ob uporabi žaluzij ali zaves.

Kasetna tenda Weinor KUBATA se poda k vsaki arhitekturi. FOTO: Genial

Kasetne tende so v zadnjih letih postale pravi prodajni hit

Več kot očitno je, da so številni uporabniki z njimi zelo zadovoljni. Glavni razlog za to so mnoge prednosti:

sodobna izdelava iz kakovostnih materialov in najnaprednejše tehnologije

nevpadljiv videz in veliko svetlobe v vašem domu, ko je zložena

pestra izbira tkanin in barv konstrukcije (več kot 200 različnih barv)

odpornost tkanine proti UV-žarkom, umazaniji in dežju

preprosto in pametno upravljanje na daljavo

zagotavljajo ugodno in prilagodljivo udobje na prostem

omogočajo študentom, da imajo učilnico na prostem

več časa boste lahko preživeli na prostem, ne glede na vremenske razmere

veljajo za cenovno ugodno rešitev

Ustvarite okolje, ki vam omogoča, da uživate v dejavnostih na prostem, hkrati pa se izogibate čezmerni vročini, soncu, dežju in izpostavljenosti UV-žarkom. Prepričani smo, da bo prispevek zunanjega senčila h kakovosti vašega bivanja na prostem tolikšen, da bo edina stvar, ki jo boste obžalovali, ta, da se za nakup niste odločili že prej.

Obiščite podjetje Genial v razstavnem salonu v Krškem, kjer so na voljo s konkretnimi odgovori na vaša vprašanja. Lahko pa jih tudi pokličite in obiskali vas bodo na vaši lokaciji. Spoznali boste različne možnosti zasenčitve vašega vrta, terase, balkona ali verande, ki prihajajo izpod rok priznanih evropskih proizvajalcev. Možnosti je zares veliko in pomoč na poti do pravih odločitev bo zagotovo dobrodošla.

