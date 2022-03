Odskočna deska za čudovite razglede (FOTO)

Letošnja zima nas razvaja z dolgimi obdobji lepega vremena in le majhnimi količinami padavin. Pobočja so dostikrat poledenela, a dnevi so vse daljši in pomlad prihaja z velikimi koraki tudi v gore.

Na poti

Ob primerni opremi je dostopno tudi visokogorje. Deska v skrajnem vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp je krasen izletniški cilj. Zapeljemo se v Podvolovljek in sredi doline zavijemo na pobočja Dleskovške planote. Asfaltirana gorska cesta se vije mimo osamljenih kmetij in počitniških hišic. Na višini 1087 metrov se zapeljemo mimo kmetije Planinšek, ki leži na precej veliki uravnavi, in se usmerimo na gozdno cesto. Od nas je odvisno, kako daleč se še peljemo, saj zna biti cesta tudi poledenela.

Dokaj lahko je dostopna tudi pozimi.

Prav kmalu pridemo do razcepa in tu nas pričaka sklenjena snežna odeja. Od tod moramo peš. Pa ni prehudo. Do vrha Deske je dobri dve uri hoje. Na razcepu zavijemo na levo cesto in se po njej dvignemo do planine Podvežak na višini 1564 metrov, kjer stojita planinska koča in gospodarsko poslopje. Kolovoz se pri koči konča, naprej sledimo markacijam do precej velike kotline Inkret, kjer markirano pot proti Korošici zapustimo in se usmerimo nekoliko na levo. Malo levo, malo desno med redkimi macesni in borovjem. Pa ni posebnih težav z orientacijo, saj je vrh prav pred nami.

Leži na skrajnem vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp na 1970 metrih.

Za začetek se usmerimo na sedlo med Tolstim vrhom in Desko in tu smo že skorajda na vrhu. Še enkrat zavijemo ostro na levo in se po planotastem svetu dvignemo do vrha Deske na 1970 metrih nadmorske višine. Vrh je neizrazit, zgoraj nas pozdravita precej velika gomila kamenja in prelep razgled daleč naokoli. Na severu vidimo Ojstrico, Veliko planino in Menino, Koroško in Štajersko.

Skozi labirint

Pogled na Desko Fotografije: Janez Mihovec