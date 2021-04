Obnova hiše: najpogostejše napake

Pianistje menil, da je napaka del koncertne živosti in nepozabnosti. Napaka v sistemu nežive narave je pred milijardami let sprožila nastanek prve celice in na Zemlji se je začela doba živih bitij. Pri obnovi družinske hiše, ki še ni umetniški dogodek niti stvarjenje sveta, pa se napakam izogibamo.