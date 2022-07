Nemško-francoska naveza: to je Mercedes-benz citan (FOTO)

Če bi pisali o prvi generaciji citana, bi morda res govorili le o zvezdi na nosu Renaultovega kangooja, a pri tokratni drugi so pri Mercedesu avtomobilu le dodali malce več prestižnih poudarkov. Seveda to nikoli ne bo model, s katerim bi se kdo hotel ali želel po mercedesovsko postavljati, je pa spodoben velikoprostornež, pri katerem gresta praktičnost in udobje z roko v roki.

Veliko prostora

Citan je lahko pripravljen tudi v dostavni izvedbi, a tokratni je bil potniški, pravijo mu citan tourer. Mimogrede, zdaj so pripravili še prestižnejšo izvedbo z imenom razred T, ki pa mora na naš test še pripeljati.

Citan tourer mora imeti kot velikoprostorski avtomobil seveda drugi par drsnih vrat, veliko prostora na drugi klopi in še veliko več v prtljažniku, kjer se tokrat niti velika prtljažna vrata niso zdela pretežka. Na strehi je vgrajen praktičen prtljažnik, v katerem sta zloženi letvi, ki ju po potrebi lahko v nekaj potezah namestimo prečno v tovorni položaj.

Prtljažnik je zelo prostoren.

V sprednjem delu kabine ne boste našli preveč najsodobnejše digitalizacije, vendarle pa so tu ravno prav velik sredinski zaslon, kar nekaj stikal in gumbov, hkrati pa tudi obilica materialov sprejemljive kakovosti.

Tiho in udobno

Palec dvignem za podvozje, ki je pri tovrstnih izdelkih na slabših podlagah pogosto glasno, tokrat pa je delovalo tiho, a ne pretrdo. V ovinkih ni bilo čutiti kaj dosti nagibanja. Zanimivo bi ga bilo v tem pogledu primerjati z novim renaultom kangoojem, ki pa ga na naše presenečenje (v Sloveniji je bil vedno precej priljubljen) v osebni različici pri nas ne prodajajo.

Niti velika prtljažna vrata se niso zdela pretežka.

Malega 1,5-litrskega dizelskega štirivaljnika (moč 70 kW/95 km) ni bilo preveč slišati, deloval je z ustrezno zgodnjim vlekom in solidnim pospeškom, ko smo ga potrebovali. Seveda je takšen motor tudi precej varčen, če ga ne ženemo, je poraba lahko tudi pod 6 litri/100 km.

Dizelski citan tourer je lahko praktičen, udoben in varčen družinski prevoznik, seveda če nimate predsodkov do »lepote« tovrstne karoserijske zasnove in francoskih genov. Njegova cena se začne pri 23 tisočakih, ker pa vendarle govorimo o Mercedesovi znamki, vam utegnejo tudi takšen utilitaren avtomobil z nekaj opcijami opazno podražiti.