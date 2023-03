Ne popolnih, takšne starše potrebujejo najstniki

Biti starši najstnikom ni lahko. V času po kovidu, v dobi socialnih omrežji in v starosti, ko so dovzetni za mnoge skušnjave, ki na njih prežijo v svetu, je najpomembnejše, da se najstnik s starši počuti povezanega in da starši ohranjajo realna pričakovanja. Tako od otroka kot do njih samih.

Več preberite na portalu ONA