Naravne dišave za dom

Prijetno dišeč dom je želja vsakega. Čeprav je na trgovskih policah na voljo veliko sredstev, ki odišavijo prostore, lahko za prijetno noto v zavetju štirih sten poskrbite s povsem naravnimi ter zdravju neškodljivimi pripomočki. Tu je nekaj najučinkovitejših. Potpuri Dišavna mešanica, največkrat izdelana iz posušenih cvetnih lističev, začimb, suhih sadežev in eteričnih olj. Za izdelavo torej potrebujete cvetne lističe vrtnic ali drugih dišečih rastlin. Dva tedna jih počasi sušite na zračnem mestu, suhim dodajte na rezine narezano posušeno sadje (pomaranče, limone), začimbe (cimet, klinčke) in izbrana eterična olja. Premešajte in mešanico položite v steklen kozarec ter ga dobro zaprite in počakajte dva tedna, da se vonjave med seboj pomešajo. Na koncu potpuri stresite v steklene ali lesene posodice ter z njimi okrasite in odišavite dom. Dišeča preproga Odišavljena preproga svežino prikliče v ves dom, način, kako zagotoviti oboje, pa je sila preprost: zmešajte enaki količini mletega cimeta in jedilne sode. Mešanico posujte po preprogi, počakajte približno eno uro in jo nato posesajte. Aroma, ki se bo nato sproščala iz talne obloge, bo odišavila celotno stanovanje. Dišeč lonec V manjšem lončku segrejte vodo, dodajte sok limone in dišeče rastline, kot so sivka, meta, rožmarin in podobne. Segrevajte do vretja in uživajte v aromi, ki se bo skupaj s paro sproščala v zrak. Naravno razpršilo za dom V posodi zmešajte žlico jedilne sode, dodajte deset kapljic eteričnega olja po izbiri ter dobro premešajte. Prilijte pol litra destilirane vode, zmešajte in nalijte v plastenko z razpršilom ter z mešanico večkrat poškropite zrak. Za daljši učinek lahko tudi zavese in oblazinjeno pohištvo. Vonj, ki se bo počasi sproščal iz tkanin, bo dolgo skrbel za svežino doma.