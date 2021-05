Mansarda brez predelnih sten

Na splošno velja, da je podstrešno stanovanje poseben in unikaten prostor, ki omogoča razgibano ureditev interierja, lahko ima tudi več svetlobe in večji volumen kot stanovanja v nižjih nadstropjih. Mansardo, ki so jo zasnovali v biroju Kombinat arhitekti in jo predstavljamo v nadaljevanju, odlikujeta odprtost in netipičen tloris, saj nima sob v klasičnem pomenu.