Lahko je dostavni ali potniški (FOTO)

Nova generacija Mercedes-Benzovega citana si je nedavno prislužila naziv mednarodno dostavno vozilo leta 2022, kar je gotovo dobra popotnica za novinca. Strokovno žirijo je očitno prepričal z moderno in inovativno tehnično zasnovo, funkcionalnostjo in prilagodljivostjo, neopaženi pa niso ostali tudi odlično zasnovani varnostni in asistenčni sistemi za pomoč vozniku pri vožnji. Kdor je s citanom pričakoval čisto nemško poreklo, se je zmotil, saj je vozilo plod sodelovanja med nemškim Daimlerjem in francosko-japonsko skupino Renault-Nissan-Mitsubishi. Prva generacija citana je luč sveta ugledala pred desetimi leti, avgusta lani pa so predstavili njegovo drugo generacijo, ki podobno kot prva temelji na Renaultovem kangooju. Vseeno pa je novi citan dosti bolj mercedesovski, kot smo to lahko rekli za predhodnika.

Vstopna cena Mercedes-Benzovega citana je na prvi pogled morda ugodna, a bo za marsikaj, tudi klimatizirani zrak v kabini, treba doplačati. Fotografije: Blaž Kondža

Germanske poteze

Tako zunanjost kot notranjost novega citana, ki v dolžino meri 4,498 metra, sta oblikovani po najnovejših smernicah nemške znamke. Recimo slog oken pri potniški izvedenki citan tourer je podoben kot pri modelu GLE z zavojem navzgor pri stebričku C. Te oblikovalske značilnosti pa poudarja tudi stranska stena zaprtega dostavnega vozila. Posebna značilnost se skriva še pod držalom za registrsko tablico v obliki vpadljive svetlobne obrobe v zadnji steni vrat. Ta sledi poteku spodnjega roba luči na zadku in tako elegantno povezuje obe luči. Uporabljena je pri obeh izvedbah vrat – pri dvodelnih zadnjih krilnih vratih in pri dvižnih vratih prtljažnika. Skupaj z zmanjšanimi robovi na stranskih stenah in lučeh na zadku pripomore k izboljšanju aerodinamike in s tem povečanju gospodarnosti novinca.

285 285 kilometrov bo doseg ecitana.

Ko vstopimo v citana, nas pozdravi iz mercedesov že dobro poznano vozniško okolje z armaturno ploščo, za katero so oblikovalci navdih našli v profilu krila. Kupcem citana je ob doplačilu na voljo tudi informacijski sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki se s pomočjo umetne inteligence prilagaja uporabniku. »Z možnostjo intuitivnega glasovnega upravljanja, upravljanja na dotik ali upravljanja s kretnjami je popolnoma integriran v uporabnikovo digitalno življenje,« pravijo predstavniki znamke. Omenimo, da lahko novinca opremimo tudi s številnimi asistenčnimi sistemi za vožnjo – med drugim tudi z radarskim tempomatom in sistemom za ohranjanje vožnje po voznem pasu, pri čemer pa bomo morali za večino pomočnikov seči globlje v žep.

Zadnji sedeži so zložljivi v razmerju 40: 60.

Dve izvedbi

Trenutno trg ponuja dve izvedbi citana – kot zaprto dostavno vozilo in potniško različico tourer. Pozneje bodo sledile tudi druge z daljšo medosno razdaljo in izvedba citan mixto. Prtljažni prostor v furgonu je na voljo z največ dvoje bočnimi drsnimi vrati, z nizkim nakladalnim robom in odlično dostopnostjo. Medtem je mogoče oba dela zadnjih krilnih vrat blokirati pod kotom 90 stopinj in jih celo premakniti do 180 stopinj k stranskima deloma vozila. Pri izvedbi zaprtega dostavnega vozila je možno, kot dodatno opremo, naročiti tudi zadnja vrata in dvižna vrata prtljažnika z ogrevanimi okni in brisalnikom. Dodajmo še, da nosilnost vozila znaša 736 kg, dolžina prtljažnega prostora 1539 mm, uporabna širina med zadnjima blatnikoma 1240 mm in višina 1256 mm. Pri modelu tourer so zadnja vrata prtljažnika že standardno opremljena z zadnjim steklom. Na voljo pa je tudi z dvokrilnimi zadnjimi vrati. Zadnja klop se lahko zloži v razmerju 1/3 ali 2/3, vsakodnevno uporabo pa olajšajo številni prostori za odlaganje in predali za shranjevanje.

Francosko srce

Motorna paleta vključuje tri izvedenke 1,5-litrskega dizelskega štirivaljnika, ki razvijejo 55, 70 in 85 kW (najmočnejši dizel pride v ponudbo pozneje) in dve izvedenki 1,33-litrskega bencinskega štirivaljnika z največjo močjo 75 in 96 kW. Trenutno so vsa vozila na voljo le z ročnim 6-stopenjskim menjalnikom, od aprila pa bo z močnejšimi motorji možno naročiti tudi samodejni menjalnik. Septembra v prodajo vstopi tudi podaljšana različica zaprtega dostavnega vozila in samostojni model citan mixto. Predvidoma konec avgusta letos na trg vstopa ecitan s pričakovanim dosegom približno 285 km po standardu WLTP. Na postajah za hitro polnjenje bo po tovarniških obljubah baterijo z velikostjo 44 kW do 80 odstotkov možno napolniti v 40 minutah.

Dimenzije tovornega prostora furgona zadoščajo za evropaleto, ki pa skupaj s tovorom ne sme tehtati preveč, saj je nosilnost vozila dobrih 730 kilogramov; ko odštejemo težo krepkega voznika, smo hitro na 630 kg.

Slovenski kupec bo za vstopni model tovornega citana z dizelskim motorjem (55 kW) odštel od 18.779 evrov dalje, za vstopni model potniškega citana tourer z bencinskim motorjem (75 kW) pa 21.706 evrov. Dodajmo še, da so potniški različici trenutno na voljo le 70-kilovatni dizel ter oba bencinarja. Opozorimo še, da je tudi nekatera dokaj osnovna funkcionalna oprema, kot je klimatska naprava, pri citanu stvar doplačil.