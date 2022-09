Kako tudi do boljšega učnega uspeha? Tudi z ustrezno postavitvijo mize

Res je, da je učni uspeh najbolj odvisen od trdega dela in nadarjenosti, a pogosto je vmes tudi nekaj sreče. Tisti bolj vraževerni, denimo, med pomembnimi testi in izpiti s seboj radi vzamejo kristale ali predmete, ki jim prinašajo srečo, oblečejo vedno eno in isto majico in podobno. Tovrstne metode uporabljajo tudi profesionalni športniki, igralci, pevci in drugi nastopajoči ter povsem običajni smrtniki denimo na razgovorih za novo službo.

Do boljših rezultatov v šoli oziroma na fakulteti pa si lahko pomagamo tudi s starodavno kitajsko modrostjo o opremljanju prostora, feng šujem. Ta vpliva na vse vidike našega življenja, z njeno pomočjo si lahko denimo izboljšamo finančno stanje, odnose in zdravje. Poskrbeti je treba le za pravilen pretok energije po domu in določenih sobah, kar dosežemo z razporeditvijo pohištva in dodatkov, ki imajo po feng šuju posebno moč, manjkati ne smejo rastline, pomembno vlogo imajo tudi barve.

Če bi torej radi otroku pomagali do boljših ocen ter več zavzetosti pri učenju, se osredotočimo na severozahodni kot njegove sobe ali stanovanja. Če otrok svoje sobe nima, mu kotiček za učenje uredimo v tem kotu stanovanja ali njegovi neposredni bližini. Slednje strokovnjaki za feng šuj še posebno priporočajo, saj imajo otroške sobe običajno tako del za učenje kot tistega za počitek, ki bi morala biti v idealnem primeru ločena. To sicer lahko dosežemo s preprostimi pregradami v obliki zaves ali premičnih sten, med pisalno mizo in posteljo postavimo omaro in podobno.

Ko najdemo pravilno stran neba, kamor postavimo mizo, je treba poskrbeti še za druge reči, ki prav tako vplivajo na pretok energije. Mize denimo nikoli ne postavimo tako, da bomo sedeli s hrbtom obrnjeni proti vratom ali oknu. Slednje je sicer priporočljivo tudi iz povsem praktičnega vidika – če nam v računalniški zaslon sije sončna svetloba, bomo veliko slabše videli, tudi med pisanjem si bomo v tem primeru delali senco. A feng šuj takšne postavitve ne mara, ker nas dela ranljive in bolj dovzetne za neprijetna presenečenja, lahko postanemo žrtve zahrbtnih ljudi. Velja tako v primeru, da sedimo s hrbtom proti vratom v prostor ali proti oknu. Če je le mogoče, mizo obrnemo tako, da bo za našim hrbtom stena, ki nam bo v simbolnem pomenu omogočala oporo pri učenju.

Za dober pretok energije je zelo pomembno, da je delovni kotiček, še posebno pisalna miza, vedno urejen in brez navlake. Ko učenje ali pisanje domače naloge zaključimo, zato vedno vse pospravimo v predale ali na police, na mizi pustimo le računalnik. Odlično zdravilo, ki nam bo pomagalo odpraviti slabe ocene, je močna luč, ki bo privlačila energijo či in z njo srečo pri učenju ter opravljanju izpitov. Pripomogla bo seveda tudi k bolj zbranemu učenju, še posebno med prihajajočimi mračnimi dnevi in daljšimi nočmi, ter ščitila oči pred nepotrebnim napenjanjem, zato se ne bodo tako hitro utrudile. Priporočljivo je, da poleg stropne luči izberemo še namizno, in sicer takšno, ki jo lahko usmerjamo po želji v vse smeri ter tako snop svetlobe prilagajamo svojim željam in potrebam.