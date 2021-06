Kako skrbeti za priljubljene balkonske cvetlice, da bodo dolgo cvetele

Dovolj prostora in sonca

Obožujejo sonce. FOTO: Ranmaru_/Getty Images

Voda kot lepotilna nega

Odstranjevanje odmrlih cvetov

Mraza ne marajo

Posadite jih v posode, globoke vsaj 18 centimetrov. FOTO: Zbynek Pospisil/Getty Images

Pelargonije so hvaležne lončnice: ne zahtevajo posebne nege, odporne so proti domala vsem vremenskim razmeram in razvajajo z razkošnimi cvetovi, ki razveseljujejo vse od pozne pomladi in, če jim okolje ustreza, tja do pozne jeseni. Da bi tiste, ki jih imate na okenskih policah, balkonih ali terasah, res lepo uspevale, poglejte nekaj nasvetov mojstrov, ki se na vzgojo pelargonij dobro spoznajo: takole svetujejo strokovnjaki iz združenja Pelargonium for Europe.Pelargonije najbolje uspevajo, kadar se lahko nemoteno širijo ter razvijajo. Zato jih posadite v posode, globoke vsaj 18 centimetrov. Če jih boste v večje lonce ali korita posadili več, naj bo med njimi vsaj 15 centimetrov prostora. Ob primernem prostoru za rast je treba upoštevati dejstvo, da te okrasne cvetlice, katerih domovina je Južna Afrika, obožujejo sonce. Brez težav prenašajo močne popoldanske žarke, severna stran jim ne odgovarja.Dodaten nasvet: pelargonije vedno rastejo proti soncu. Če bi radi res bujne, lonce z njimi vsak teden obrnite za 90 ali 180 stopinj, tako bodo lončnice dobile dovolj svetlobe z vseh strani.Kot rečeno, je domovina pelargonij Južna Afrika, kjer sušna obdobja niso redkost. Zato so prilagojene na daljša obdobja brez vode, to skladiščijo v listih ter odebeljenih steblih. Občasno pomanjkanje tekočine jim torej ne škodi. A če bi radi resnično bujen razcvet, jih je treba redno zalivati. Kar pomeni v sončnih dneh vsak dan, najbolje zgodaj zjutraj, s postano vodo ali deževnico.V izjemno vročih dneh jim zalivanje zvečer lahko škoduje. V prid lepim cvetovom poskrbite, da se zemlja, v kateri rastejo, nikoli ne posuši ter da ni preveč namočena. Dobra drenaža je nepogrešljiva.Ker pelargonije vse poletje tvorijo razkošne liste in cvetove, potrebujejo veliko hranljivih snovi, zato je dodatno dognojevanje potrebno. Če so rastline posajene v obogaten, njim namenjen substrat, prvih nekaj tednov gnojenje ne bo potrebno, po približno mesecu dni pa jih dodatno oskrbite s primernim mineralnim gnojilom. Priskrbite si ga v specializiranih prodajalnah. Odlično gnojilo za pelargonije je kavna usedlina, ki vsebuje pravo kombinacijo kalija, dušika in fosforja. Dovolj je žlička na deset litrov vode, lahko pa malo posušene usedline v zemljo vmešate ob korenine rastline.Za bujno cvetenje redno trgajte odmrle cvetove in listke. Te režite z ostrim rezilom, da s topim ne bi poškodovali stebel.Pelargonije so v bistvu trajnice, ne marajo pa mraza, zato jih v naši geografski širini mnogi prištevajo med enoletnice. Vendar lahko prezimijo in naslednjo pomlad znova okrasijo okna.Če bi torej letos svoje prezimili, jih po prvem mrazu porežite na 15 centimetrov višine in prestavite v notranjost na hladno, temnejše mesto; idealna temperatura za prezimovanje je od pet do deset stopinj Celzija, zalivanje čez zimo ni potrebno, in čeprav se vam bo zdelo, da je rastlina ovenela, bo s porastom temperatur in pomladnim zalivanjem znova pognala listke ter pozneje cvetove.