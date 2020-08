Iskali nafto, našli mineralno vodo

Panonsko morje je pustilo bogato dediščino termalnih vrelcev.

Letos so odprli Bike center Moravske Toplice.

V Termah 3000, ki so nastale v osrčju Prekmurja, na severovzhodu Slovenije, je najbolj znana črna termomineralna voda. Panonsko morje, ki se je tukaj razlivalo pred milijoni let, je pustilo bogato dediščino termalnih vrelcev. Črna termomineralna voda iz današnjih Term 3000 v Moravskih Toplicah, ki je bila leta 1964 razglašena za naravno zdravilno sredstvo, izvira iz vrelcev, ki so v globinah od 967 do 1467 m. Izvir te vode so naključno odkrili pred več kot 60 leti, ko je družba Nafta Lendava tu iskala nafto, iz vrtine pa je pritekla zdravilna voda. To je bil tudi razlog, da je ta voda dobila ime črna termomineralna. Zaradi velike koncentracije zdravilnih učinkovin, ki pozitivno vplivajo na zdravje, ji upravičeno pravijo tudi črno zlato.Črna termomineralna voda je bila v tedanjih Moravcih odkrita popolnoma po naključju, ko so na močvirnatih travnikih iskali nafto. Po poročanju časopisov iz leta 1960 je bilo veliko razočaranje, ko je namesto črnega zlata na dan privrela le po nafti dišeča voda. Vrtino so zapečatili in jo označili kot smrtno nevarno. Še dobro, da je leto pozneje radovedni mladenič, ki si je zaželel kopanja v vroči vodi, ventil spustil in z izvirsko vodo napolnil bližnji jašek. Novica o novem lokalnem »bazenu« se je hitro širila, obiskovalci pa so kaj kmalu ugotovili, da je voda v njem vse prej kot škodljiva. Poročali so o izboljšanem počutju, prenehanju bolečin in celo ozdravitvah bolezni. Pot k enemu največjih slovenskih zdravilišč je bila začrtana.Sredi 60. let prejšnjega stoletja so zdravilne učinke vode na počutje in zdravje ljudi potrdili tudi strokovnjaki. V skladu s sodobnimi turističnimi trendi v Termah 3000 gradijo danes svoj razvoj na prepoznavni turistični ponudbi, kot so vrhunski velnes, sprostitveni in zdraviliški programi ter druge dejavnosti.Črna termomineralna voda je največje bogastvo Term 3000, kjer jo uporabljajo predvsem za zdravljenje težav lokomotornega sistema in revmatičnih obolenj. Zaradi dokazanih blagodejnih učinkov in visokih temperatur pri izviru je moravska voda edinstvena ne le v Evropi, ampak tudi v svetovnem merilu. Zaradi zdravilnih učinkovin črne termomineralne vode je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije Termam 3000 – Moravske Toplice podelilo koncesijo za izvedbo zdravstvenih programov, ki vključujejo uporabo te vode.Voda iz Moravskih Toplic je motnega videza, slanega okusa in rahlo diši po nafti. Pri izviru je njena temperatura 72 stopinj Celzija, zato je še toliko dragocenejša in redkejša. Kopanje v črni termomineralni vodi organizem krepi. Črna voda kot voda z visoko vsebnostjo mineralnih snovi učinkuje protibolečinsko, širi žile, zelo pozitivno pa vpliva na kronične vnetne procese na različnih mestih in iz različnih vzrokov. Znan je njen pomirjevalni učinek, saj zmanjšuje živčno vzburjenost. V letu 2019 so kopeli še izboljšali, v vodo so začeli dovajati naravno termomineralno vodo še iz dodatne vrtine in uvedli izboljšan način priprave vode, prenovili pa so tudi notranji del termalnega parka Term 3000.