Hudi psi, še hujši lastniki

Povodec je del obvezne opreme na sprehodu, nagobčnik pa na avtobusu, vlaku ali drugih javnih prevoznih sredstvih.

Pozor, hud pes!



Lastnik nevarnega psa mora poskrbeti, da je na sprehodu na povodcu in nosi nagobčnik, sicer pa je zaprt v pesjaku, primernem objektu ali v prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 metra. Vhod mora biti označen z opozorilnim znakom. Tudi ga ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, mlajšim od 16 let.

Obvezni nagobčnik

1200 evrov je najvišja globa za lastnika nevarnega štirinožca.

Medtem ko se ljubitelji živali borijo za izboljšanje položaja štirinožnih prijateljev, denimo, da jih ne bi smeli več privezovati na verige in evtanazirati zdravih zapuščenih živali, mnogi opozarjajo tudi na pogosto neodgovorno ravnanje lastnikov hišnih ljubljenčkov, zlasti psov. Ti se v naravi še vedno prepogosto sprehajajo brez nadzora in tako ogrožajo divje živali, marsikdaj pa tudi druge pse in ljudi. Policisti po vsej državi morajo pogosto posredovati zaradi napadov.»V zadnjih dneh smo prejeli več obvestil občanov, ki so opozarjali na pse, ki so se brez lastnikov gibali v parkih, na sprehajalnih poteh oziroma v stanovanjskih naseljih na območju Policijske uprave Celje. Prav tako smo obravnavali posamične primere ugrizov. Zaradi tega znova opozarjamo, da zakon o zaščiti živali določa, da mora lastnik oziroma skrbnik psa na javnem kraju zagotoviti njegovo fizično varstvo tako, da je na povodcu. Lastniku, ki ne upošteva dolžne skrbi, grozi globa od 200 do 400 evrov,« pravi, predstavnica PU Celje.Če je pes v preteklosti že koga ugriznil in ima status nevarne živali, so dolžnosti skrbnika še večje, saj mora zagotoviti fizično varstvo štirinožca, sicer je predpisana globa od 800 do 1200 evrov. »Občinski odloki tudi določajo, da morajo počistiti iztrebke za svojimi ljubljenčki. Kljub temu vsakodnevno opažamo nespoštovanje teh določil in pogosto nejevoljo občanov in vestnih skrbnikov, za katere je tovrstno opravilo samoumevno. Lastnike psov zato znova opozarjamo, naj zanje primerno skrbijo ter upoštevajo zakonska določila,« dodaja Trbulinova.Nagobčnika se drži slab sloves. Ko pomislimo nanj, si predstavljamo nerodno in neudobno napravo na nežnem gobčku. Prav tako ga povezujemo z agresivnim vedenjem, napadalnostjo in nevarnostjo. Če na ulici vidimo psa z nagobčnikom, se mu večina mimoidočih izogne v velikem loku. Kljub temu je nagobčnik večnamensko uporabno orodje pri šolanju in vzgoji, nepogrešljiv je tudi v različnih okoljih in razmerah. Vsak pes, ne glede na vedenje in stopnjo šolanosti, bi moral biti navajen nanj, začeti je treba že od majhnega.Uporaba nagobčnika je ponekod predpisana, na primer v sredstvih javnega prevoza, pogosto ga priporočajo veterinarji, pasji frizerji in drugi. V izjemno pomoč je pri vzgoji tistih, ki na sprehodu pobirajo hrano; tako jih zavarujemo, dokler jih ne odvadimo tega vedenja, nas pa ne skrbi, da bi kuža pojedel kaj škodljivega ali celo strupenega. Nagobčnik je tako obvezna oprema vsakega odgovornega lastnika, ki svojega kosmatinca kdaj pa kdaj vzame s seboj na avtobus, k veterinarju, na striženje krempljev, poudarjaiz trgovine za hišne ljubljenčke Mr. Pet.