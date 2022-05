Hiša mineralov: med premogom se je skrival jantar

Jože Rihtar iz Velenja zbira minerale že precej let, predvsem pa od trenutka, ko ga je za geologijo navdušila takratna učiteljica na srednji rudarski šoli. Danes ima najbogatejšo in največjo zbirko mineralov v Sloveniji in tudi v širšem evropskem prostoru. Na ogled je v Hiši mineralov, ki je enota Muzeja Velenje.

Občina je za razstavo namenila objekt na Starem trgu 19 v starem delu Velenja. Fotografije: Primož Hieng

Rihtar je pred leti za pomoč zaprosil Mestno občino Velenje, saj je potreboval prostor, kjer bi lahko zbirko postavil na ogled in jo tudi primerno uredil. Občina je za to namenila hišo na Starem trgu 19 v starem delu Velenja.

Hiša mineralov je ena od enot Muzeja Velenje.

V Hiši mineralov so trije prostori. V dveh manjših so predstavljeni minerali iz Slovenije iz opuščenih in še delujočih rudnikov ter iz narave. Imajo tudi manjšo gemološko zbirko, v kateri so prikazani minerali v svoji prvotni, naravni podobi, pa zbrušeni in tudi vdelani v nakit. V večjem prostoru so razstavljeni minerali z vsega sveta. Na ogled je tudi posebna vitrina okrasnih in dragih kamnov.

Omeniti velja jantar, ki ga je Jože Rihtar odkril v velenjskem premogovniku med delovnim časom. Zgodba o najdbi jantarja si zasluži posebno pozornost, tudi zaradi izjemnosti tega minerala, njegove starosti in najdišča. Zgodilo se je 26. decembra 2008 ob 10.20; v jami imajo zvočne povezave, vsi pa seveda vedo, kaj Jože zbira. Obvestili so ga, da so našli neko oranžno-rdečo razpoko na čelu v jami Pesje.

Zbirka je prava paša za oči.

Časa ni bilo veliko, saj delovni proces teče. Ko je Jože prišel na mesto odkopa, žile ni bilo več, jantar je našel že na transportnem traku. Če ga ne bi opozorili sodelavci, bi se lahko zgodilo, da bi končal na deponiji premoga Termoelektrarne Šoštanj. V jantarju je bil zalit lubadar, torej so bili ti hrošči na tem območju že pred več milijoni let.

Jože Rihtar veliko hodi po terenu in išče nove primerke. V Sloveniji je minerale iskal na Lepi Njivi nad Mozirjem, pregledal je območje med Smrekovcem in Graško Goro, bil je v rudnikih v Mežici, Idriji in seveda v domačem Velenju ter tudi v opuščenih rudnikih na Remšniku na Pohorju in v Sitarjevcu pri Litiji.