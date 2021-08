Filigranska prenova

Prirezani volan ostaja

Zdaj smo se že navadili, da v peugeote vgrajujejo majhen, spodaj in zgoraj prirezan volanski obroč, zaradi katerega voznik na prostor z merilniki vidi čezenj (in ne skozenj). Ob prenovi je peugeot 5008 pridobil širši zaslon infozabavne naprave, ki pa ni izkoriščen za dodatno funkcionalnost. FOTO: Boštjan Okorn

Prostora je na pretek

Kromani dodatki izpostavljajo bočno linijo peugeota 5008, zadek pa zaznamujejo luči v obliki levjih krempljev, ki svetijo tudi podnevi. FOTO: Boštjan Okorn

Nestresna vožnja

780 litrov ima prtljažnik že v osnovi.

Poštena cena

Peugeot 5008 1.5 blueHDI 130 EAT 8 allure pack

Motor: štirivaljni turbodizelski

Gibna prostornina: 1499 cm3

Največja moč: 96 kW (130 KM) pri 3500 vrt./min.

Največji navor: 300 Nm pri 1750 vrt./min.

Pogon: na sprednji kolesi, 8-stopenjski samodejni menjalnik

Masa praznega vozila: 1589 kg

Mere (D/Š/V): 4641/1844/1646 mm

Medosna razdalja: 2840 mm

Prostornina prtljažnika: 780–1940 l

Posoda za gorivo: 47 l

Najvišja hitrost: 190 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,8 s

Poraba goriva (po WLTP): 5,3 l/100 km

Izpust CO2 (po WLTP): 128–157 g/km

Zastopnik: P Automobil Import, d. o. o.

Maloprodajna cena: 35.700 evrov (testni avtomobil s popusti 31.764 evrov)

Euro NCAP (2016): *****

Nekoč je bil 5008 pristen srednje velik enoprostorec, a so se pri Peugeotu odločili, da ga usmerijo proti športnim terencem. V resnici je nastal precej uporaben križanec z nadpovprečno dvignjenim podvozjem, vendar tudi nadpovprečno velikim prtljažnim prostorom.Zgodba se nadaljuje z medgeneracijsko prenovo, ki mu je vdihnila nekaj svežine. Saj ne, da bi bil peugeot 5008 videti zastarel, toda s prenovljenim sprednjim delom, ki ga zaznamujeta ozki in dolgi navpično postavljeni dnevni luči (seveda s svetlečimi diodami), je dobil nekaj ostrine, prav tako so novi maska motorja in še nekaj kromanih estetskih dodatkov. Ni jih toliko, da bi bilo videti preveč nakičeno.V notranjosti boste novosti odkrili le najbolj natančni. Jasno je, da ostaja športno majhen in na vrhu ter spodaj prirezan volanski obroč. Čezenj voznik spremlja dogajanje na zaslonu z merilniki, ki ima novo grafiko, funkcionalnosti pa niso posebno dopolnjevali (pa bi jo lahko!).Širši je osrednji za dotik občutljivi infozabavni zaslon, ki pa še vedno ne omogoča prikaza več informacij hkrati, tako da je kdaj kar prevelik. Ostale so posebnosti, povezane z nastavitvami, ki se jih je pač treba navaditi, a na splošno je vse skupaj intuitivno, na pomanjkanje konkretnih gumbov za nastavitev klimatske naprave se prav tako nekako navadite, saj je dostop do posameznih funkcij (tudi nastavitev zračenja) s pritiskom na eno od klavirskih tipk hiter in logičen.5008 ostaja prostoren za potnike, pravzaprav se v »školjki«, ki jo zamejuje velika sredinska konzola z ročico menjalnika, prostorom za drobnjarije in pijačo ter velikim predalom, še najmanj razkošno počutita spredaj sedeča. Zadaj so trije ločeni sedeži, posamično vzdolžno pomični, hitro jih je mogoče zložiti v ravno dno, bočna dva pa odmakniti za dostop do še dveh sedežev zadaj. Ta dva sta, no, recimo zasilna, na dolgi poti gotovo ne bosta prinašala užitka. Predvsem pa dvignjena tako rekoč izničita prtljažni prostor.Če ju ne potrebujete, ju bodisi zložite, pri čemer dobite res velik prtljažnik (780 litrov), bodisi ju preprosto odstranite iz avtomobila, s čimer boste pridobili uporaben prostor pod dnom prtljažnika. Mimogrede, nekaj drobnjarij boste lahko shranili pod dnom v drugi vrsti sedežev, pri opremi allure pack pa je mogoče zložiti tudi sovoznikov sedež, kar omogoča prevoz več kot tri metre dolgih (in ne preširokih) predmetov.Testni avtomobil je tokrat poganjal šibkejši od dveh dizelskih motorjev. Na papirju 1,5-litrski štirivaljnik s 96 kW največje moči ne obeta prav veliko, a HDI dostikrat preseneti in tudi tokrat se zdi, da za tipično uporabo takšnega avtomobila ni posebnih zadržkov.V sodelovanju z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom je avtomobil vedno dovolj odziven, zato omogoča nestresno vožnjo, tudi kadar je poln potnikov ali prtljage. Ni prav hudo varčen, toda s 6,5 litra dizla na 100 prevoženih kilometrov bi morali brez težav shajati, ob lepi relacijski vožnji pa se poraba utegne spustiti pod šest litrov.Ob tem 5008 ostaja prijazno okreten, zato je kljub dolžini 4,64 metra povsem domač v mestu, majhen volanski obroč pa daje upanje za malce več športnosti, kot je je sposoben prikazati. Podvozje se zdi nemško čvrsto, toda občasno ga kakšna neravnina zmoti in takrat se odzove francosko mehko in preseneti voznika. A kakšen bolj dinamičen voznik (ali voznica, seveda) bo lahko na gladki cesti užival, četudi ne bo sam v avtomobilu, saj nihanje karoserije nikoli ni zoprno moteče.Oprema allure pack se zdi kar prava za nebahave potrebe, a za radarski tempomat bo treba dodatno seči v žep, v testnem avtomobilu je bil dodan še mestni paket s sprednjo kamero (zadnja je že serijska, obe nimata ravno najbolj ostrega prikaza, a sta vendarle uporabni), za hladne dni pa tudi ogrevani sprednji sedeži. Po vseh peripetijah s popusti in ugodnostmi vas bo takšen 5008 prišel nekaj čez 31 tisočakov, kar se zdi precej poštena cena.