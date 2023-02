V poplavi športnih terencev in mestnih križancev je skoraj neverjetno, da si je končno nekdo omislil drugačno karoserijsko zasnovo. Takšen je Citroënov model C5 X, ki je elegantna kombinacija nekoliko dvignjene limuzine, kupeja in karavana. Dolg je 4,8 metra, vozi na 19-palčnih kolesih in predvsem od strani deluje odlično. Ni majhen, a je eleganten, daleč od kakega kolosa podobnih mer. Udobje in še enkrat udobje V kabini nas spredaj pozdravita že na pogled široka sedeža, ki obljubljata mehko sedenje. Res je tako, razprava o stranskem ali katerem drugem oprijemu se tu ne zdi smiselna. Nazadnj...