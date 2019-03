Zibelka svetovne glasbe

Koščena piščal iz Divjih bab

Neokrnjena narava Cerkljanskega

Gozdni selfness

Lokalna turistična organizacija Laufar iz Cerknega je izdala 12-stranski katalog o naravnih danostih in lepotah Cerkljanske. Ponujajo številne možnosti za aktivna doživetja na prostem. »Čez naše območje potekajo številne planinske poti in pohodniške transverzale,« so zapisali v katalogu.»Označene in urejene so številne pohodne poti, primerne tudi za nordijsko hojo, ki ponujajo pohodniške užitke v vseh letnih časih. V poletnih mesecih, ko se temperatura povzpne tudi čez 30 stopinj Celzija, lahko najdemo prijetno osvežitev na naravnih kopališčih ob reki Idrijci. Zaradi svoje lepote in čistosti privablja številne obiskovalce in ljubitelje ribolova.«Cerkljansko hribovje je kolesarjem pisano na kožo, saj se ponaša z izrazito neokrnjeno naravo in številnimi slikovitimi potmi. Izbirate lahko med kratkimi in nezahtevnimi ter tudi daljšimi in napornejšimi turami, za katere je priporočljiva dobra telesna pripravljenost.»Vabimo vas k obisku Bike and Fun Parka Cerkno, kjer so na voljo razgibane proge za spust z gorskimi kolesi, speljane skozi gozd, flowtrail, kolesarski poligon pod šestsedežnico Počivalo,« pravijo v LTO Laufar. »Vsebujejo različne terenske oblike z grbinami in bandami manjše zahtevnosti, tako da so primerne za najširši krog kolesarjev. Ko Cerkljansko prekrije sneg, se začne pravo zimsko veselje: odlično urejene proge, najsodobnejše in najvarnejše naprave, kakovostna ponudba preostalih storitev z Alpsko perlo na vrhu Smučarskega centra Cerkno na čelu zagotavljajo nepozabno zimsko doživetje.« Po aktivnostih se prileže sprostitev telesa in duha, s čimer krepimo imunski sistem, izboljšujemo spanec in razpoloženje. Vse to in še več ponujajo edine slovenske terme v zavetju Julijskih Alp.Naravne danosti in lepote pokrajine ponujajo možnost stika z naravo v objemu cerkljanskih gozdov, kar lahko doživite tudi v okviru inovativnega programa Gozdni selfness, ki predstavlja nov, zeleni trend v slovenskem turizmu. Za ohranitev energijskega ravnovesja se lahko odpravite na najmočnejše slovenske energijske točke na Šebreljski planoti, ki so v okolici cerkve sv. Ivana in označene s prodniki.Med drugo svetovno vojno je bila Cerkljanska središče partizanskega odpora na območju severno Primorske. Obiščete lahko partizansko bolnico Franja, eno izmed redkih ohranjenih bolnišnic iz druge svetovne vojne, ki je skrita globoko v soteski Pasice. Je kulturni spomenik državnega pomena in nosi znak evropske dediščine.S prihodom pomladi priporočajo obisk arheološkega parka Divje babe, ki leži v razgibani pokrajini Cerkljanskega hribovja. Je eno najpomembnejših najdišč stare kamene dobe na svetu, ki se od Šebreljske planote spušča v dolino reke Idrijce. V strmem in skalnatem pobočju leži jama, ki slovi po najznamenitejši najdbi, 60.000 let stari neandertalčevi piščali. Koščena piščal je najstarejše najdeno glasbilo na svetu, zato Šebrelje oziroma Cerkljansko imenujemo tudi zibelka svetovne glasbe.Cerkno gosti enega pomembnejših pustnih karnevalov v Sloveniji, Cerkljansko laufarijo, ki spada med bolj prepoznavne tradicionalne pustne skupine. Več o njih si lahko ogledate v Cerkljanskem muzeju na stalni razstavi z naslovom Pust je kriv!Destinacija Cerkno vztrajno stopa po poti trajnostnega razvoja, o čemer priča tudi vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination.