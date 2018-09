Za ljubitelje čaja

Sunsbellov potovalni grelnik segreje tri četrt litra vode v tri četrt ure. FOTO: travelaway.me

Za strastne ljubitelje čaja so lahko potovanja z avtom malce nerodna. Voda za pravilno pripravo dobrega čaja mora biti namreč precej vroča, od 70 do 100 stopinj Celzija, odvisno od vrste čaja oziroma zeliščnega pripravka. Nekateri si pomagajo s prenosnim plinskim gorilnikom, marsikomu pa se preprosto ne da prenašati vse te opreme in posode, pa naj bo še tako kompaktna.Tukaj nastopijo potovalni grelniki vode, ki jih lahko priklopimo na dvanajstvoltno avtomobilsko vtičnico. Eden izmed takšnih je Sunsbell Electric Car Kettle, ki je takšnih dimenzij, da ga lahko vstavimo v večino držal za pijačo v avtomobilih. Grelnik s konkretno prostornino 750 ml je dovolj velik ne le za segrevanje vode za čaj ali kavo, ampak tudi za juhico iz vrečke.Resda ni najhitrejši, saj tri četrt litra vode do vrelišča segreje v 45 minutah, a ker ga uporabljamo med vožnjo, lahko načrtujemo postanek in si vnaprej pripravimo vrelo vodo. Ko jo segreva, ledica na njem sveti rdeče, ko pa je končal, se obarva zeleno. Seveda ima tudi varovalo proti polivanju, da se ne bi kaj zgodilo. Zadevica na amazonu stane približno 25 evrov.