Švicarski nož za avto

CarAIDE Multi-Tool 3s ni le zaganjalnik motorja, ampak še veliko več. FOTO: CarAIDE

Ne glede na to, kako previdni smo za volanom, se vedno lahko zgodijo nepričakovane stvari: okvare, nevihte, poplave, led, sneg, prometne nesreče ... A namesto, da bi nabasali prtljažnik z zaganjalnimi kabli, baklami, baterijskimi svetilkami, kompasi in še čim, obstaja rešitev, ki ponuja vse v enem: CarAID Multi-Tool 3S.Gre za priročno orodje v obliki večje baterijske svetilke, v kateri se skrivajo zaganjalnik akumulatorja, rdeča utripalka za opozarjanje na nevarnost naleta, kompas, alarm, lahko služi kot prenosna baterija za polnjenje pametnih telefonov, tablic in prenosnikov s kapaciteto 8000 mAh, poleg tega ga lahko uporabimo za razbitje avtomobilskega stekla, ima pa tudi rezilo za rezanje varnostnega pasu.Pri zagonskem podjetju CarAIDE iz ameriške Filadelfije so si rekli: če je videti kot baterijska svetilka, zakaj ne bi tudi svetila. In sveti precej močno: snop svetlobe naj bi svetil kar 230 metrov daleč. V ohišje je vdelan tudi magnet, s katerim lahko orodje pritrdimo na karoserijo avtomobila, če moramo kaj popraviti ali zamenjati kolo.Na platformi za množično komuniciranje kickstarter so zbrali dvajsetkrat več od zastavljenega cilja: skoraj 100.000 dolarjev (približno 88.000 evrov). In tudi cena orodja ni slaba: od 69 dolarjev (61 evrov) naprej, odvisno od tega, kdaj se je kdo prijavil na kickstarter.