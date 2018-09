Pomagajmo žabam

Čim bolj naravno

S svojim načinom prehranjevanja z žuželkami in polži so krastače neverjetno dragocena pridobitev za naše vrtove.

Skrivališča

Voda

Namesto umetnih škropiv raje uporabljajte ekološka sredstva, da ne zastrupljate sebe in dvoživk.

Močvirja

Krastače

Priprave na pomlad

Poskusite pripraviti dobrodošlo okolje za žabe in začnite uživati v prednostih življenja v njihovi bližini, recimo v njihovem petju v toplih pomladnih nočeh. Ne motite jih s prijemanjem, lahko pa jim pomagate pri prehodu čez cesto v pomladanskem obdobju pri akciji Pomagajmo žabicam. Ravno jesen je pravi čas za razmislek o novi organizaciji vrta.

Skoraj tretjini predstavnikov te živalske skupine grozi izumrtje. Ko postane vaš vrt ali samo dvorišče do njih prijazno, pomagate žabicam v soseščini, obenem pa je to droben kamenček v mozaiku za izboljševanje globalnega stanja.Žabam lahko pomagate na različne načine. Za začetek tako, da zmanjšate količino angleške trave in posejete domače travniške vrste. S tem vrt pridobi lepoto in pestrost ne samo rastlinskih, ampak tudi živalskih vrst. Takšen vrt privabi več žuželk, ki so hrana za dvoživke.Ne uporabljajte škropiv, pesticidov. Ti strupi lahko dvoživke zastrupijo neposredno ali pa posredno prek hrane in vode. Raje uporabljajte organske pripravke. S tem bo vaša okolica postala bolj zdrava tudi za vas. Poskušajte ozaveščati sosede, da bodo ravnali enako.Dvoživkam v vrtu pripravite zastirke in skrivališča, da se izognejo plenilcem, hišnim ljubljenčkom in otrokom. Zelo dobra skrivališča so grmički, praproti ali druge avtohtone rastline. Občasno načrtno pustite dračje, ki je ostalo po obrezovanju, da ga preraste rastlinje, saj imajo dvoživke tam odlično skrivališče. Dobijo se tudi hišice za krastače.Na vrtu pripravite vodna telesa. Žabe ležejo jajca v stoječo vodo, zato lahko pripravite ribnik brez rib, a z različnim vodnim rastlinjem, ki je lahko zelo lep okras.Če te možnosti nimate, pa v nivoju zemlje postavite plitve posode, ki jih prodajajo za pitnike ptic. Še posebno urhi imajo radi plitvejše luže in jih z veseljem uporabljajo za odlaganje jajc.Zelo pomembno je, da se vsi borimo za zaščito močvirij. Če namreč v bližini naših dvorišč ne bo primernega okolja za dvoživke (preveč urbano in zabetonirano), bo število večine vrst upadlo, ne glede na to, kaj koristnega zanje bomo delali na svojih dvoriščih.Posebno pozornost namenimo krastačam. Veliko ljudi jih ima za grde, v Sloveniji obstaja celo vraža, da ti bodo na roki zrasle bradavice, če te bo polulala. To seveda ni res, najbrž pa je vraža nastala po alergijski reakciji posameznikov na izločke njihove kože. Kot vse dvoživke imajo tudi krastače v koži sluzne in strupne žleze. V resnici so čudovite živali, in če jih pogledate od blizu, boste videli njihove lepe zlate oči.S svojim načinom prehranjevanja z žuželkami in polži so neverjetno dragocena pridobitev za naše vrtove. Ne potrebujejo tako zelo veliko vlage, ampak so prilagojene tudi na bolj suha okolja. Na vrtu jim pripravimo skrivališče, tako da uporabimo odslužen glinen lonec in ga napol zakopljemo v zemljo.*Mag. Nika Leben je biologinja in predsednica društva Bioexo