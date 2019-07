Kako najhitreje do ledenih kock

Z ledenimi kockami bi si radi pričarali popolno osvežitev, a v zamrzovalniku jih ni dovolj.

Obstaja odlična rešitev, ki bo pomagala iz te zagate oziroma bo poskrbela, da se bo voda hitro spremenila v led. Res je sicer, da se to ne bo zgodilo v trenutku, a z ledeno mrzlo pijačo se boste lahko odžejali veliko hitreje, če boste v kalupe za pripravo ledenih kock namesto mrzle vode nalili vročo. Dognanje, ki lajša poletje Naj se sliši še tako neverjetno, a gre za fenomen, ki se imenuje mpemba efekt. Nenavadno ime izhaja iz priimka znanstvenika Erasta Mpembe iz Tanzanije. Ta je že leta 1963 prišel do zaključka, da vroča voda zamrzne hitreje od mrzle. Svoje odkritje je javnosti predstavil šest let kasneje, šele sodobnim znanstvenikom pa je uspelo razvozlati mehanizme, ki se skrivajo v ozadju tega dognanja. Na kratko bi lahko rekli, da so za mpemba efekt zaslužne značilne vezi, ki v molekulah vode povezujejo atome kisika in vodika, a v končni fazi je pomembno le to, da zadeva deluje in da je po njeni zaslugi pijačo mogoče shladiti hitreje.