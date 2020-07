Čehinja v novi obleki (FOTO)

Nove mere in rešitve

Nova generacija škode octavie ima vstopno ceno 17.746 evrov za limuzino oziroma 18.446 za karavanski combi. FOTOGRAFIJE: Blaž Kondža

Nova notranjost in zunanjost

Zmogljivi in učinkoviti motorji

Tudi kot priključni hibrid

Prtljažni prostor karavanske različice meri od 640 do 1700 litrov.

Skoraj 18 tisočakov

Obiskovalci Škodinega tovarniškega muzeja v Mladi Boleslavi si lahko med številnimi razstavljenimi škodami ogledajo tudi prvo octavio, ki so jo izdelovali v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Njeno ime so po nekaj desetletjih leta 1996 dodelili škodi, ki se je ambiciozno postavila ob bok koncernski legendi VW golfu. Te dni lahko na slovenskih ulicah že opazimo prva vozila četrte generacije novodobne octavie. Pri slovenskem uvozniku znamke Porsche Slovenija so prepričani, da bo njena najnovejša generacija nadaljevala uspešno tržno pot tudi v prihodnje – letos načrtujejo prodajo 2300 karavanskih različic in 300 limuzin.Novinka je v primerjavi s predhodnico zrasla v vseh pogledih in prvič v zgodovini imata karavanska in limuzinska različica enako dolžino 4,689 metra. Predvsem pa nova octavia prinaša nekaj novih rešitev, ki jih pri Škodinih avtomobilih še nismo srečali. Tako je novinka lahko opremljena s projekcijskim zaslonom pred voznikom (HUD zaslon), elektronsko (angl. shift by wire) izbirno ročico samodejnega menjalnika, ergonomskimi sedeži z AGR certifikatom in naslednjimi za Škodo novimi varnostnimi sistemi: asistenca za ovire, asistenca za zavijanje levo, opozorilo ob izstopanju in opozarjanje na lokalne nevarnosti. Marsikaj od naštetega žal sodi med doplačljivo opremo.Med naštetimi novimi asistenčnimi sistemi je gotovo zanimiva asistenca za zavijanje v levo, ki lahko prepreči oziroma vsaj omili trčenja v križiščih, kjer zavijamo levo – če tipala zaznajo nasproti vozeče vozilo, ki bi nam presekalo pot, vklopijo zavore. Uporabno je tudi opozorilo ob izstopanju, ki opozori na bližajoče se prometne udeležence, ki bi jim lahko z neprevidnim odpiranjem vrat presekali pot in tako povzročili nezgodo.Octavia je doživela korenito prenovo tako navzven kot navznoter. Z novim Škodinim oblikovalskim slogom in novimi proporcionalnimi razmerji je njena zunanjost še bolj emocionalna in dinamična kot pri predhodnici. Nov spodnji del sprednjega odbijača, nižji sprednji žarometi in novo zasnovane, ploske strešne letve poudarjajo dolgo silhueto octavie combi, limuzinska različica pa z njimi deluje elegantno kot kupe.V prenovljeni notranjosti najprej v oči padeta na novo zasnovana armaturna plošča s prostostoječim osrednjim zaslonom, ki lahko meri 8 ali 10 palcev, in dvokraki volanski obroč. Pred voznikom pa je namesto klasičnih (mehanskih) merilnikov zaslon. Manj je tudi stikal, tako da večino funkcij upravljamo prek sredinskega za dotik občutljivega zaslona.Motorna paleta poleg bencinskih in dizelskega motorja ponudi še motor na stisnjeni zemeljski plin (CNG), bencinske različice z blagim hibridnim pogonom in priključni hibrid octavia iV, ki k nam pride konec avgusta. Menjalnik je lahko ročni 6-stopenjski, ki so ga na novo zasnovali, ali samodejni DSG z dvema sklopkama. Proti doplačilu si lahko omislimo tudi štirikolesni pogon.Dizelske barve zastopa novi 2-litrski turbodizelski TDI, ki je na voljo v treh izvedbah. Osnovna ima 85 kW (115 KM) in ročni menjalnik ali 7-stopenjski DSG. Izvedba s 110 kW (150 KM) je poleg tega opcijsko na voljo tudi s štirikolesnim pogonom, ki je pri izvedbi s 147 kW (200 KM) serijski, kar velja tudi za 7-stopenjski DSG.Pri bencinskih motorjih sta na voljo litrski turbo trivaljnik z največjo močjo 81 kW (110 KM), ki deluje v varčnem Millerjevem postopku zgorevanja, pri katerem je največji navor na voljo že 35 odstotkov prej kot pri običajnem postopku zgorevanja. Zmogljivejši je 1,5-litrski turbobencinski štirivaljnik TSI, ki razvije največjo moč 110 kW (150 KM). Opremljen je s sistemom za aktivno upravljanje valjev (ACT), ki pri nizkih obremenitvah samodejno izklopi dva valja in s tem zmanjša porabo. Opcijsko sta ta omenjena motorja v kombinaciji s 7-stopenjskim menjalnikom DSG na voljo kot modela e-TEC in opremljena z blago hibridno tehnologijo, ki se pri znamki Škoda uporablja prvič. Najzmogljivejši med bencinskimi motorji pa je novi agregat 2.0 TSI s 140 kW (190 KM).Octavia iV je po superbu iV drugi Škodin model s priključno hibridnim pogonom, ki ga sestavljata 1,4-litrski bencinski motor TSI s 110 kW (150 KM) in elektromotor s 85 kW. Sistemska moč znaša 150 kW (204 KM), pri pogonu izključno na elektromotor znaša doseg po kriterijih WLTP do 60 kilometrov. Octavia iV bo na voljo z opremo od izvedbe ambition naprej. Z vidika prijaznosti do okolja še posebno izstopa Octavia G-TEC, ki za pogon uporablja zemeljski plin. Emisije CO2 so pri pogonu na plin za okoli 25 odstotkov nižje kot pri bencinskem pogonu, poleg tega je nižja tudi vrednost dušikovih oksidov (NOx), sajastih delcev pa sploh ni. Motor 1.5 TSI razvije moč 96 kW (130 KM), tri jeklenke za CNG pa v režimu na plinski pogon zagotavljajo doseg do 523 kilometrov.Slovenski kupec bo za limuzino octavia z vstopnim bencinskim 1,0-litrskim trivaljnikom odštel od 17.746 evrov; dizelska različica z 2,0-litrskim štirivaljnikom bo stala od 20.343 evrov. Karavanski combi je okoli 700 evrov dražji – vstopna bencinska različica stane od 18.446 evrov. Blaž Kondža