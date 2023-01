Čas je za setev čilijev (FOTO)

Januarja vrtičkarji običajno še počivajo oziroma počasi začenjajo načrtovati zasaditve za naslednjo sezono, a če si želimo vzgojiti lastne sadike, se bo počasi treba lotiti dela. Še posebno to velja za ljubitelje čilijev. Čas za kaljenje sta namreč januar in februar, še posebno velja pohiteti pri bolj pekočih sortah, ki v našem podnebju nimajo na pretek časa, da bi njihovi plodovi dozoreli in razvili ustrezno aromo ter pekočino.

Različne sorte dozorijo različno hitro. FOTO: Eyewave/Getty Images

Najprej namreč traja več mesecev, da rastlina doseže ustrezno velikost, sledi obdobje cvetenja, šele nato iz oprašenih cvetov nastanejo plodovi in tudi ti potrebujejo več mesecev, da zrastejo in dozorijo, pa je tu že jesen. Čeprav je za obilno bero čilijev res potrebnega precej časa, pa je vzgoja precej enostavna. Kot pri drugih vrtninah začnemo s kakovostnimi semeni. Le iz takšnih se bodo namreč razvile močne in zdrave rastline.

Najbolje bo, če konec sezone za semena poskrbimo sami, če se setve lotevamo prvič in bomo semena kupili, pa na vrečki preverimo leto pridelave in stopnjo kalivosti, ki naj bo vsaj 90-odstotna, če želimo seme iz ekološke pridelave, preverimo, ali ima ustrezen certifikat.

Kalček v lonček

Da bi semena hitreje vzklila, jih lahko poškropimo z vodo in zavijemo v papirnate brisačke, vse zapremo v plastično vrečko ali ovijemo v prozorno folijo in za nekaj dni postavimo na toplo mesto. Vrečko ali folijo lahko tudi preskočimo, v tem primeru pa brisačke vsak dan oziroma kadar opazimo, da so se posušile, ponovno zmočimo.

Tako bomo že čez nekaj dni opazili iz semena kukati kalček in lahko ga presadimo v lonček s substratom ter prestavimo na svetlejše mesto. Seme bo vzklilo tudi, če ga takoj posejemo v substrat, ki naj bo prav tako čim bolj kakovosten, dobro klitje denimo zagotavlja zemlja, ki vsebuje naravno šoto, le kakšen dan več bo trajalo. Tudi v tem primeru skrbimo, da je substrat ves čas vlažen.

Sprva poskrbimo za dovolj vlage in toplote, pozneje je najpomembnejša svetloba.

Pri temperaturi med 18 in 25 stopinjami Celzija bodo semena vzklila po približno sedmih do desetih dneh. Nato jih prestavimo na sončno mesto, ki naj bo še vedno tudi toplo, rastline bodo manj toplote potrebovale nekoliko pozneje, ko bodo pognale klične liste, stebla pa se bodo začela daljšati.

Takrat je bistvenega pomena, da jim ponudimo veliko svetlobe, sicer se bodo nežne rastlinice v iskanju sončnih žarkov začele nagibati in rasti proti viru svetlobe. Če bo v prostoru poleg tega še pretoplo, bodo podivjale, se pretegnile, kot radi rečemo, in vzgoje se bo treba lotiti od začetka. Da se to ne bi zgodilo, rastlinic plodovk, kamor spadajo tudi čiliji, ne postavimo v prostor, kjer je temperatura višja od 20 stopinj Celzija.

Ko se klična lista postavita v vodoravni položaj, ni pa rastlina še pognala pravih listov, je čas za pikiranje, presajanje rastlin v posamezne lončke. To storimo v primeru, da smo vsa semena posejali v eno posodo, če smo že na začetku vsakemu namenili svoj lonček, pikiranje ni potrebno. Je pa priporočljivo, saj bomo tako rastline utrdili. Ko jih prepikiramo, jih poleg tega zakopljemo globlje v zemljo, iz nje naj gledata le klična lista, ter tako spodbudimo rast korenin, ki bodo posledično močnejše.

Izberemo kakovosten substrat.

Za res močne korenine je rastline dobro presaditi večkrat, vsakič izberemo malce večji lonček. Ko ga korenine napolnijo, postopek ponovimo. Če sadiko že takoj presadimo v velik lonec, češ da nam je tako ne bo treba več presajati, smo si naredili medvedjo uslugo. Korenine bodo imele v tem primeru namreč veliko prostora za rast, kar bodo tudi izkoristile in vso energijo bodo rastline usmerile zgolj v korenine, namesto da bi začele utrjevati in večati steblo ter liste.

Ko se klični listi postavijo vodoravno, rastlinice prepikiramo. FOTO: Pixelelfe/Getty Images