Brezčasni interier za mlado družino

Lastniki so si želeli svetel in prijeten dom, v interier pa vključiti tudi nekatere kose pohištva iz prejšnjega bivališča. »Želeli smo zasnovati brezčasen interier,« pravijo arhitekti iz biroja Ropot. Bivalni del stanovanja, ki poteka skozi celotno pritličje, pa povezati v fluiden in harmoničen prostor, kjer se posamezne funkcije med seboj dopolnjujejo in so le toliko poudarjene, da se razume njihova uporaba. Nikjer ni popolnoma natančnih razmejitev v opremi, na primer, kje se konča kuhinja in začne dnevna soba, še dodajajo.

