Avtomobilska panoga: težave manjše, a ne odpravljene

Ko je izbruhnila virusna kriza in so se zahodne avtomobilske tovarne ustavile, se je zgodilo nepričakovano sosledje dogodkov. Ves čas je delovala elektronska industrija, posebej na vzhodu, in je rade volje pograbila »avtomobilske« količine polprevodnikov. Proizvajalci avtomobilov so se sicer kmalu zagnali, a so se morali za polprevodnike vsaj v nekaterih primerih postaviti na konec vrste. Začele so se zamude in s tem izpadi proizvodnje.

Vedno več vozil je v zalogi, precej pa je takih, ki so že izdelana in jih je treba samo še pripeljati iz tovarne. FOTO: Roman Šipić

Najhuje je bilo leta 2021, ko je po podatkih portala Auto Forecast Solutions avtomobilska panoga v svetovnem pogledu izdelala 10 milijonov avtomobilov manj, lani je bila proizvodnja zaradi pomanjkanja sestavnih delov manjša za 4,5 milijona vozil, letos pa naj bi jih izdelali tri milijone manj, kot bi jih sicer. Podobno je bilo v Sloveniji, kjer je bil trg s 46.000 prodanimi novimi avtomobili eden najmanjših po osamosvojitvi.

Največja težava je nepredvidljivost

Kot nam je odgovoril Grega Bertoncelj, vodja prodaje vozil znamke Volkswagen pri Porscheju Slovenija, so razmere v celotnem proizvodnem sektorju skrajno napete, ne le pri proizvodnji avtomobilov. Največja težava je nepredvidljivost, saj so podatki o načrtovani proizvodnji trenutno nezanesljivi in se hitro spreminjajo.

Volkswagnove tovarne lahko zaradi težav pri dobavi vgradnih komponent različnih poddobaviteljev izdelajo samo vozila, za katera prejmejo ustrezne sestavne dele. Tako nekatere stranke naročena vozila čakajo že nesorazmerno dolgo. Situacija je najbolj kritična pri modelih touran, golf in golf variant, dobavni roki zanje so najdaljši. Pri teh modelih imajo še nekaj nedobavljenih vozil, naročenih že sredi leta 2021. V prodajni paleti imajo tudi modele, kot so t-cross, t-roc, taigo in polo, pri katerih sta proizvodnja in dobava razmeroma normalni.

Avtomobili iz zaloge

Včasih je bila beseda zaloga v avtomobilski industriji nekaj nezaželenega, preživetega, zdaj pa je po svoje skoraj zlat pojem. Pri Renaultu, ki je zdaj v trgovskem smislu del skupine Grand Automotive, nam je Rok Istenič pojasnil, da v zadnjem obdobju pri njih ni bilo res dolgega čakanja ali odpovedi, to pa predvsem zato, ker kupcem priporočajo, naj ne tvegajo in naj raje izberejo avtomobil iz zaloge ali takšnega, ki je že na poti.

Dobavni roki se normalizirajo.

Pri Peugeotu večjih zaostankov nimajo, tudi naročanje naj bi bilo v dosedanjih okvirih. Čakalna doba za nova vozila, ki niso v zalogi, je od tri do pet mesecev, odvisno od modela. Precej vozil imajo v zalogi, precej pa je takih, ki so že izdelana in jih je treba samo še pripeljati iz tovarne. Tudi pri Citroënu pravijo, da se dobavni roki normalizirajo, vozila so dobavljena v treh do šestih mesecih, odvisno od kraja proizvodnje. Podobno je pri Oplu, ki je prav tako del skupine Stellantis. Pri dobavah je izziv trenutno še logistika, saj v Evropi primanjkuje poklicnih voznikov tovornjakov. Trenutno je pri Oplu najdaljši dobavni rok za električna vozila pa tudi za klasično gnano astro.

Za Ford je bil začetek leta v Sloveniji spodbuden, izboljšala se je dobava pri nekaterih osebnih vozilih, ki so takoj dobavljiva kar iz salona: električni mustang mach-e, hibridna kuga, puma, focus ... Trenutno so zaradi pomanjkanja posameznih komponent težave pri proizvodnji lahkih gospodarskih vozil, še posebno pri modelu transit (izjema je električna izvedba).

Pri Hyundaiu pravijo, da imajo v zalogi manjšo količino vozil vseh najbolj priljubljenih modelov. Če se je kupec pripravljen prilagoditi, se lahko odpelje z novim avtom v kratkem času, a če hoče vozilo po lastnih željah, bo čakal od pol do enega leta. Tudi pri Kii pravijo, da se stvari počasi normalizirajo. Z zalogo najbolje prodajanih opremskih in motornih različic lahko kar 90-odstotno ustrežejo povpraševanju strank in dobavijo vozila v enem mesecu.

Poseben način naročanja

Kot nam je povedal Peter Verčič, direktor slovenske podružnice Suzukija, so glede naročanja nekakšna posebnost: »Trgovci smejo naročati v tovarni le avtomobile, načrtovane za proizvodnjo v naslednjem mesecu, mogoče v naslednjih dveh mesecih. Torej lahko prodajajo le tiste, ki jih že 'vidijo' v proizvodnji ali pa jih imajo v zalogi. Za tiste avtomobile, ki se sploh lahko prodajajo, so zato dobavni roki razmeroma kratki, največ dva ali tri mesece. Seveda pa je ponudba omejena.«

46.000 novih vozil so samo prodali lani v Sloveniji.

Pri Toyoti pravijo, da so dobavni roki zelo različni. Nekatere modele imajo v zalogi, na druge pa se čaka tudi eno leto, kakšno dobavo so morali celo odpovedati. Opažajo manj nakupov staro za novo, saj stranke med čakanjem vozilo uporabljajo in ga na koncu kar same prodajo. Zato jim ponujajo kratkoročni najem vozila v sklopu novih mobilnostnih storitev.

Kaj pa premijski proizvajalci?

Pri BMW Slovenija poudarjajo, da imajo rekordno povpraševanje po nekaterih modelih, a da so stranke razumevajoče glede morebitnih daljših čakalnih dob. Pri mnogo modelih se je dobava normalizirala, prav tako so vozila v zalogi. Za konec poglejmo še, kako je s Teslo. Na cenovno bolj dostopne izvedenke najbolj želenih električnih modelov 3 in Y se je še na začetku leta 2022 čakalo dolgo, zdaj, ko so vse bistveno pocenili, pa je vsaj po spletnem konfiguratorju sodeč dobava hitra, konkretno februarja ali marca.