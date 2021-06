3 triki za otroški rojstni dan, ki jih poznajo le nekatere mamice

Trik številka 1: Če želiš biti brez stresa – začni organizacijo vsaj mesec prej

Za dober rojstni dan brez stresa se lotite organizacije čim prej. Pripravite seznam povabljencev in se z njihovimi starši pogovorite o terminu, ki bi vsem ustrezal. Najbolje je zabavo organizirati v času vikenda v popoldanskih urah, če so nanjo vabljeni tudi mlajši otroci.Določite tudi temo zabave, naj bo ta v slogu otrokovega najljubšega risanega junaka, piratov, princev in princes ali celo živalskega kraljestva. V temu slogu nato tudi oblikujte vabila, naročite torto ter kupite krožnike in kozarčke.Vsaj dva tedna prej pošljite vabila na zabavo in naročite torto. Nato en teden prej napravite seznam prigrizkov in obrokov. Ne pozabite tudi na paket prve pomoči in seznam kontaktnih številk, če bodo otroci na zabavi brez spremstva.Najlažji način, da se izognete škodi in sivim lasem, ker vsako sekundo gledate, kam kdo odloži kozarec ali kam se kdo usede, je ta, da zabavo organizirate na prostem.Naj bo to domač vrt ali pa okoliški piknik prostor, zabava na prostem v poletnih dneh je najboljša rešitev, da lahko vi brez stresa spremljate rojstnodnevno zabavo svojega otroka.Lokacija ima namreč velik vpliv na to, kako zelo sproščeni bodo otroci na rojstnem dnevu. Če jim date prostor za njihovo otroško razposajenost, bodo lahko neizmerno uživali in si zapomnili rojstni dan vašega otroka kot najboljšo zabavo leta.Najboljša skupinska igra, ki vedno navduši vse otroke, je spopad z. A kaj, ko jih je tako zamudno polniti in zavezovati. Vsaj bilo je – vse do zdaj!vam omogočajo, dain tako nimate skrbi, da bo polnjenje balončkov z vodo dolgotrajno delo.Kako je to možno? Oglejte si v naslednjem videu:Otroke razdelite v dve skupini in vsaki date vodne balončke v drugi barvi.Nato določite, da je zmagovalec tista ekipa, ki bo najmanj mokra ali pa ki ujame največ balonov nasprotne ekipe. Lahko pa se posvetujete z otroki in jim pustite, da sami postavijo pravila.Kar dve leti zapored sodobili nagrado za najboljšo igračo na prostem. Tako so popolna izbira, da z njimi navdušite svojega otroka in njegove prijatelje.Poleg tega so tinaravi prijazni, saj so narejeni iz naravne gume in so biološko razgradljivi, tako da vam ni treba skrbeti, da otroci za seboj puščajo plastiko.100 balončkov pritrdite na pipo, napolnite v 60 sekundah, potegnete navzdol in 100 vodnih balončkov se samodejno zaveže ter so pripravljeni na spopad!Poleg spopada z vodnimi baloni, ki bo zagotovo vrhunec zabave, pa postavite otrokom tudi, da se lahko z njo zabavajo ves dan. Najlažje je to storiti kar s kompletomz zložljivo mrežo, pri kateri dobite zraven še dva loparja in tri žogice.Mreža ima 190-centimetrski razpon, kar pomeni, da je širša od standardne mreže za namizni tenis in jo lahko namestite tako rekoč na katerokoli mizo. Tako lahko svojo mizo na vrtu ali v dnevni sobi spremenite vbo animiral otroke ves dan. Otrokom lahko pustite, da si sami izmislijo pravila igre, ali pa jih spet razdelite v dve ekipi, pri čemer mora žogico vsakič udariti drug član ekipe. Ko enkrat otroci padejo v takšno igro, lahko minejo ure in ure, preden se začnejo dolgočasiti.Samo za bralce Slovenskih novic smo omogočili prav poseben paket, v katerem ekskluzivno dobite obe igri po posebej ugodni ceni. Za nakup kompleta 300 vodnih balončkov in kompleta za namizni tenis zgoljZ obrazcem lahko naročite tudi ločeno vodne balončke ali komplet za namizni tenis.Oba izdelka pa lahko posamezno naročite tudi na spletni strani Loco Shark na naslednjih povezavah:Lahko pa kar pokličete na telefonsko številko 07 600 3005 in naročilo oddate po telefonu, tudi tako pa boste danes deležni brezplačne dostave!Naj bo letošnja skupinska fotografija rojstnega dneva vašega otroka polna nasmejanih obrazov, zato si svoj zabavni komplet zagotovite še danes.Naročnik oglasne vsebine je DTM Natura