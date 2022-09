Zaradi teh treh stvari se bo denar dobesedno lepil na vaš dom

Feng šuj se ne nanaša le na položaj nekaterih predmetov v domu, ampak tudi na naš odnos do življenja. Naslednjih nekaj nasvetov bo po mnenju strokovnjakov pomagalo, da bo energija denarja hitreje pritekla v vaš dom.

V tistih delih stanovanja, kjer upravljate s financami, uporabite naslednje barve

Strokovnjaki za feng šuj vedno poudarjajo, da bi morali področje denarja obarvati z zeleno in vijolično barvo. Zelena je barva vitalnosti in rasti, vijolična pa predstavlja bogastvo.

V kuhinji poiščite prostor za skledo grozdja – idealno je mešati belo (zeleno) in temno (vijolično) grozdje, ko bo sezona tega sadeža mimo, pa ga nadomestite s čudovito repliko v barvanem lesu ali steklu, pišejo na atma.hr.

Previdno ravnanje z denarjem je nujno

Mnogi od nas imamo navado mečkati bankovce po žepih ali jih pustiti na različnih mestih po hiši. Ko začnete zanemarjati denar, bo ta začel zanemarjati vas. Vedno ga imejte lepo zloženega v lični denarnici ali škatli oziroma kjerkoli ga že hranite. Poskrbite, da bodo vaši računi vedno lepo zloženi, gospodinjske račune zapakirajte v lepe kuverte ali plastične etuije živih barv. Hranite jih na levi strani mize.

Denar je energija, ki se mora pretakati

Če nimate dovolj denarja, da bi ga podarjali in zapravljali, zagotovo lahko drugim namenite nekaj svojega časa ali pozornosti. In ocean je sestavljen iz tisoč kapljic, ne pozabite ... Zato vsak večer posvetite nekaj minut hvaležnosti za to, kar imate, in razmišljanju o tem, kaj bi lahko dali drugim. Uspeh ni le v tem, da dobimo ali imamo več, ampak v tem, da najdemo pozitivno stran tega, kar že imamo. Ko boste bolj hvaležni za to, kar imate, bo v vaše življenje priteklo več obilja in občutka zadovoljstva.