Vzroki za turbulentno poletje

Astrološko gledano smo v enem od napornejših obdobij. Nekje od 20. julija, ko se je Mars dotaknil stopinje aprilskega mrka, pa vse do 14. avgusta, ko se je povezal še s točko luninega mrka v maju letos. Vse, kar se je začelo dogajati spomladi, je bilo tako ponovno obujeno, še bolj očitno, prineslo več nemira.

Poleg spodbujanja stopinj mrkov smo imeli v tem času tudi izjemno pomembno konjunkcijo Urana in severnega luninega vozla 31. julija, ki ima daljnosežni družbeni vpliv in govori o bistvenih spremembah, vezanih na banke, resorje, hrano. Mogoče se še ne vidi v celoti, kaj bo konjunkcija prinesla, toda nosila bo novosti, ki bodo na teh področjih naredile prenovo, prinesle nov začetek. Ker se je 1. avgusta omenjeni konjunkciji pridružil tudi Mars, smo imeli še več drame v svetu, nepričakovane obrate, napetosti in podobno. Pri nas, ker je omenjena konjunkcija vpeta s kvadratom in opozicijo na pomembne točke slovenske astrološke karte, pa tudi težave z ognjem, sušo ter seveda skrbi zaradi draginje, dviga davkov itd.

Čeprav so vsi ti aspekti že v odhajanju, so se že zgodili, bo njihov vpliv čutiti dlje, močno bo odzvanjal še ta teden. V petek, 12. avgusta, je ščip omenjene stopinje povezal in prinesel še dodatni pretres prej omenjenih področij. Glede na to, da je v osmi hiši, lahko v Sloveniji naznanja krizo, neko šokantno izgubo. Ker se opozicija dovrši iz druge v osmo hišo karte Slovenije, pa je mogoče sklepati, da nas bo strašila finančna realnost.

Mars je znova aktiviral pomladanske mrke. FOTO: By-studio/Getty Images

Prej sem vam razložila vplive na bolj materialni ravni, toda če se jih potrudimo pogledati nekoliko drugače, z dušne ravni, je zgodba popolnoma drugačna. Vse do ščipa je potekalo veliko in pomembno čiščenje, ki človeka lahko res zelo odpre, dvigne. Vsako čiščenje je nekakšno trpljenje, toda če se zavedamo, da je to trpljenje v resnici čiščenje, lahko najdemo v njem mir, zadovoljstvo, če sem iskrena, celo tih užitek. Bolečina je tu, da te počisti, osveži, obudi, pripravi na novo življenje. Bolj zavestno sodelujemo s procesom očiščevanja, bolj nam po tej polni luni odpre veliko priložnosti tako na področju ljubezni kot na področju finančnega razvoja. Kako se lahko, če smo le potrpežljivi in se ne pustimo zmanipulirati strašnim novicam, rodi veliko radosti, moči, prečiščevanja, kako smo lahko potegnjeni po vsem tem prečiščevanju na višjo vibracijo, v boljše energije, ki imajo za posledico tudi čisto konkretne materialne sadove.

Torej sprejmimo proces, prenesimo čiščenje in se veseli odpirajmo temu, kar prihaja kot njegova posledica.