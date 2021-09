Ustavite negativne misli

Duhovni učitelji svetujejo, da se, če ste se ujeli v vrtinec negativnih misli in dogodkov, obdate s pozitivnimi ljudmi, ki oddajajo spodbudne vibracije, da se boste spet dvignili. Izogibajte se negativcem, ki znajo potreti vse okoli sebe, saj bodo ti še poglobili vašo negativnost.



Premislite, koga boste poklicali v stiski, saj lahko nekdo, ki se strinja z vašim prepričanjem, da je svet grozen, še poglobi stisko, namesto da bi vam pomagal in vam v težkih trenutkih osvetlil problematiko z upanjem. Naj vam ne pridejo do živega niti tisti, ki tarnajo, se razburjajo in pritožujejo zaradi svojih težav ali drugih razlogov. Nevtralizirajte jih s svojo pozitivnostjo in ne pustite, da se vas prime njihova energija.



Poleg tega nehajte pretirano analizirati situacijo, ki vas obremenjuje, saj jo boste s tem samo podaljšali namesto spustili. Sem ter tja bezljajoč um nas utruja, zato raje sledite svojemu srcu. Meditacija je sicer ena najboljših tehnik proti negativnim mislim. Naj bo v tem času redna. Z njo boste umirili um in našli notranji mir. V tem času bodite prav tako prijazni s sabo, ne kritizirajte se in se zavedajte, da ste vredni vsega dobrega. Dihajte zavestno, saj vas bo to hitro pomirilo v težkih situacijah, in odpustite drugim – naj vaša preteklost ne določa vaše prihodnosti.

