Uran v disharmoničnem aspektu z Venero: partner naj bo tudi prijatelj

Moderno, napredno, drugačno, svobodno v tej povezavi posega na področje lepote, umetnosti, stila, odnosov in ljubezni. Prinaša ljudi z izjemnim, drugačnim stilom, pred časom v zadevah lepote, ki v odnosih potrebujejo veliko svobode, se zaljubljajo hitro in nepričakovano, zanje je ljubezen nekaj svobodnega, odprtega.

Ko sta Venera in Uran povezana harmonično, vse to ne moti, ne prinaša težjih zgodb. Če sta v negativnih aspektih, je nekoliko bolj zoprno. Oseba v odnosih doživlja veliko stresa, zna prekmalu prekiniti čisto kakovostna razmerja ob prvem občutku nesvobode. Ima potrebo po drami, vznemirjanju, dogajanju v odnosu.

Seveda je odvisno, v katerem znamenju je Venera, če je v vodnem (rak, škorpijon in ribi), bodo negativni aspekt ljudje doživljali najbolj naporno, saj si bodo po eni strani želeli pripadati, se povezati, hkrati pa bežali stran od bližine, ljubezni. Lažje je to za Venero v zračnih znamenjih (dvojčka, tehtnica in vodnar), kjer tako in tako potrebuje svobodo in se ne bo tako težko ločiti, zamenjati partnerja, se odločati za svobodo pred pripadnostjo. Da bi bili odnosi take osebe boljši, je nujno, da se zaveda te energije v sebi, ki potrebuje več prostora zase in v ljubezni in erotiki več vznemirjenja.

Za ljudi s to kombinacijo je značilno, da v odnosu potrebujejo razdaljo, svobodo, čas zase. FOTO: Motortion/Getty Images

Nujno je, da si za partnerja ne izbere nekoga, ki želi pripadati, biti ves čas skupaj in dihati kot eno, saj bo odrinila tak odnos od sebe. Nujno je tudi, da se zaveda svoje konfuznosti v odnosih, in preden projicira svoj stres na partnerja, razume, da gre zanjo samo, ki bi bila ves čas zaljubljena in v stanju romantičnega vznemirjenja, hkrati pa ne bi nikomur pripadala in ob prvih znakih resnega odnosa doživlja osebno travmo.

Ko ozavesti, da je problem v njej, ne v partnerju, bo lažje ostala v odnosu, tudi ko bo ta bolj dolgočasen in hladen, ne bo je bremenil občutek ujetosti. Idealno bi bilo izbrati partnerja, ki se mu da igrati erotične igrice, a je dovolj samosvoj, da ko čuti, da ji je preveč, odplava v svoj svet in ga to čustveno ne gane preveč.

Dinamika odmika in primika naj bo kot igra, ne kot odriv. Dokler je igra, bo elastika delovala, ko bo odriv, bo partner užaljen in se ne bo maral več vrniti nazaj v odnos, ki ga prizadene. Pomembno je, da vam je partner tudi prijatelj, čeprav to precej ohladi strastni vidik odnosa, a je za to kombinacijo najboljša rešitev.

Na simbolni ravni boste to energijo izražali zdravo, če boste odkrili svoj posebni stil oblačenja. Umetnine v vašem domu naj bodo modernejše, sodobnejše. Ne pozabite sem ter tja iti na ples na elektronsko glasbo. To vas bo sprostilo, simboliko aspekta boste izživeli na neškodljiv način.