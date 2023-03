Teden z Luno: Ne pozabimo na prijatelje in druženje

Ponedeljek, 27. 3. Luna v dvojčku obljublja hiter in vznemirljiv dan. Dopoldan so možni zanimivi dogovori, pogovori, intelektualni uspehi. Naš pogled v prihodnost bo optimističen in zmogli se bomo hitro česa naučiti. Ne pozabimo na prijatelje in druženje pa filozofiranje kar tako, ker je pač lepo odkrivati svetove drugih in deliti z drugimi naš notranji svet.

Torek, 28. 3. Dopoldan bodo še prevladovali optimizem in intelektualna odprtost, gibkost. Veliko bomo razmišljali, si imeli ogromno povedati, saj sta Merkur in Jupiter v konjunkciji. Popoldan prehod Lune v znamenje raka prinese upočasnitev, pomiritev. Toda ne za dolgo, kajti srečala se bo z Marsom in s tem bomo hoteli tudi nekam konkretno vnesti svojo čustveno energijo: ali v šport ali v delo. Vztrajni bomo.

Sreda, 29. 3. Luna v raku nosi nekoliko bolj umirjeno energijo. Bolj bomo zaznali čustvena stanja drugih, njihove potrebe. Pomembno je, da izkoristimo dan za druženje s tistimi, ki so najbolj naši, domači. Veliko bo priložnosti za smeh, harmonijo, tudi vznemirljive pogovore.

Četrtek, 30. 3. Mars trigon Saturn bomo najbolje izkoristili, če se lotimo dela ali športa. Fizično delo nas lahko pomiri, zadovolji. Zjutraj bomo še nemirni, težko bomo razumeli sami sebe. Kasneje se energija pomiri. Ker se bliža konjunkcija Venere in Urana, znamo biti bolj vznemirljivi, željni zabave, veselja, plesa.

Petek, 31. 3. Luna v levu prinaša dan, ko je pomembno, da prisluhnemo sami sebi. Odločimo se za srečo in jo polno živimo. Kreativno se lotimo vseh poslovnih izzivov. Ko pa se delovni čas konča, ne pozabimo na radost, zabavo in se sprostimo in odklopimo. Nujna je tudi bolj vesela plat življenja.

Sobota, 1. 4. Luna v levu z nekaj kvadrati lahko prinaša tudi bolj senčne plati tega znamenja, kot sta na primer egocentrizem in uživanje v drami in pretiravanju. Če bomo ozavestili omenjene negativnosti, lahko energijo drame usmerimo v ustvarjanje in izražanje. Poznejše popoldanske ure so spet nakazane z več optimizma in dobre volje.

Nedelja, 2. 4. Dopoldan znamo biti po levje lenobni. Uživati v brezdelju. Popoldan nas bo Luna v devici klicala ali v naravo ali v delo, pospravljanje. Znali bomo biti natančni in se zelo kritično lotevati izzivov. V večernih urah bo tudi nekaj več skrbi, hkrati pa veliko energije za delo ali šport.