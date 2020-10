Teden z Luno

Ponedeljek, 19. 10. Luna v optimističnem strelcu nas bo potegnila iz zasebnega in čustvenega ter nas odprla življenju. Mars in Venera prinašata več veselja do življenja, strasti, kreativnosti, a zaradi vezi z Jupitrom tudi pretiravanja in neuravnoteženost. Nosile nas bodo strasti in želeli si bomo nekaj, kar ni naše ali zahteva, da spremenimo svoje prepričanje.



Torek, 20. 10. Noč zna biti naporna, veliko bo nemira, težje bo spati. Znajo nas doseči novice za nazaj, spoznanje, da nečesa nismo videli prav, in bo treba popraviti za nazaj. Sredi dneva nas lahko zmedejo želje, veliko bo hrepenenja. Zvečer nas bodo odnašali želje, čustva, hrepenenje, iskali bomo ravnotežje.



Sreda, 21. 10. Luna v kozorogu bo odmaknila nekaj nemira in hrepenenja prejšnjih dni, nas ozemljila, nam dala občutek odgovornosti in nas porinila v delo. Koristno je izkoristiti vpliv. Zvečer bomo marsikaj razumeli, doumeli, imeli bomo veliko zanimivih idej. Okrepljen bo čut za finance, marsikoga čaka prijeten preplet v odnosu z ljubljeno osebo, saj se Venera povezuje s Plutonom.



Četrtek, 22. 10. Sonce na zadnji stopinji tehtnice prinaša manj vitalne energije, optimizma in volje, odpira pa ustvarjalnost in sposobnost videnja v prihodnost. Sredi dneva bo nekaj pritiskov in naporov. Treba se bo boriti in truditi, nič nam ne bo podarjeno. Toda popoldne in zvečer bo vedno več tudi upanja, budile se bodo strasti in z nekaj nadzora nad seboj in pozornosti do ljubljene osebe nas lahko čaka lepa noč.



Petek, 23. 10. Prebudimo se lahko v krču strahu, saj bo zjutraj konjunkcija Lune in Saturna. Vse do 14.15 je modro pridno delati in se držati načrtov. Znamo pa biti naveličani dela. Prehod Lune v vodnarja v zgodnjem popoldnevu nas odpre, a ker tvori lunin krajec, nas kljub vsemu lahko nekaj vznemiri.



Sobota, 24. 10. Jutro z nekaj nemira in nepričakovanih obratov, dan pa bo živahen. Luna v vodnarju nas dela radovedne, vznemirljive, družabne. Ritem dneva bo pospešen, vse nas bo zanimalo. Venerin trigon na Saturn sporoča, da se bomo zavedali vrednosti stabilnih in trajnih odnosov, ki se lahko zdijo dolgočasni, a nosijo v težkih časih več varnosti. Finančno bomo varčni in premišljeni.



Nedelja, 25. 10. Dan bo v barvah vznemirljive in radovedne Lune v vodnarju, idealen za izobraževanje, druženje, potovanje. Ne pustimo, da nam take in drugačne omejitve vzamejo radovednost in odprtost. Konjunkcija Sonca in Merkurja obljublja zjasnitev. Nekaj, o čemer smo veliko razmišljali in ugibali, se bo pokazalo takšno, kot je.