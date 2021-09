Teden v zvezdah: preverite, kakšen teden je pred vami

Vikend bo obarvan v energijo stacionarnega Merkurja, v nedeljo so mogoči zastoji na cestah ali se bo zdelo, da je čas obstal in se stvari ne premikajo, ne vrtijo, kot bi želeli. Petindvajsetega imamo Marsov trigon na Saturn in je Luna še v zemeljskem biku, tako bomo bolj trpežni, vztrajni, praktični. Tak trigon omogoča, da učinkovito opravimo naporno gradbeno delo, pri športu pa je povezan z dvigovanjem uteži, hojo v hribe ali drugimi počasnimi, a zelo napornimi športi.



V nedeljo, 26. 9., se Sonce harmonično veže na Lunina vozla, kar prinaša povezovanje, sodelovanje in smiselno vodstvo. Merkur se začne premikati nazaj 28. 9. zjutraj in postopoma nas bo usmerjal na vse tisto v preteklosti, kar je treba popraviti, premisliti, dodelati, dokončati. Kar koli že imamo odprtega, nezaključenega, ozavestimo in poiščimo način, da pripeljemo stvari do rešitev.



V sredo, 29. 9., ponoči je zadnji krajec, ki se veže s kvadratom na opozicijo Marsa in Kirona, kar pomeni, da bo v zraku več agresije, napetosti, napadalnosti, vendar se agresija lahko vrne k agresorju in bo več družbenih ran. Luna nakazuje društva, ki so ranljiva in dobijo udarec, da se jim njihova agresija lahko vrne. Venerin trigon na Neptun isti dan prinaša priložnosti za pravljične trenutke v ljubezni, spodbudo za kreiranje in moč nekoga očarati. Toda ker od Neptuna potuje v kvadrat z Jupitrom, ki bo eksakten 1. 10., se bo veliko ljubezenskih sanjarij pretvorilo v pesek in prineslo razočaranje. Učimo se biti hvaležni s tem, kar nam življenje prinese. Sončev trigon na Saturn bomo najmočneje čutili v sredo, čeprav bo eksakten v noči na četrtek. Spodbujal nas bo k načrtovanju, premišljenosti, treznosti, discipliniranosti.



V petek prihajajo težje novice, več agresije. Merkurjev kvadrat s Plutonom prinaša na plan sporočila in manipulacije, ki nas bodo hotele zaviti v črno. Mi smo tisti, ki se bomo ali ne bomo pustili zmanipulirati. Odločitev za to, kako bomo razmišljali, je v naših rokah, saj Merkur takoj zatem potuje v trigon z Jupitrom, ki prinaša upanje in vero v boljše čase.



Marsova opozicija s Kironom naznanja potrebo postaviti se zase na način, ki na koncu rani nas. Poskusimo postaviti meje po mirni poti.



Teden zahteva potrpežljivost, saj se bo zdelo, da nič ne teče po predvidenih poteh, marsikaj se bo ustavljalo, pokazalo se bo, kaj vse je bilo v preteklosti narobe in kaj je treba popraviti. Napetosti krajca prinašajo napadalnost in agresijo, prevelika ljubezenska hrepenenja razočaranje. Bo pa v tem času modro biti discipliniran in misliti vnaprej, ohranjati pozitivno misel, tudi ko se bo zdelo, da se z nami manipulira.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: