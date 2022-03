Teden v zvezdah: Jupiter bo prinesel obljube miru ali iskanje rešitev

Mlaj je prinesel nekaj upanja. Naporne konjunkcije s Plutonom so za nami, danes bo Jupiter prinesel obljube miru ali iskanje rešitev, pozitivne novice, občutek, da se stvari razvijajo v spodbudno smer. Jutri kozoroga zapustita Venera in Mars, sprostita se strah in pritisk ter se bolj odpre razprav, iskanje povezovanja. Po eni strani antiglobalisti za nekaj časa izgubljajo moč, globalisti pa jo pridobivajo.

V nedeljo bo še druga konjunkcija Venere in Marsa, nato pa izgublja vpliv. Sovražnosti, napetosti, negativnosti med spoloma in v odnosih se bodo pomirile. Ohladilo se bo tudi nekaj strasti in kreativnosti. Isto se Merkur poveže s kvadrati na os luninih vozlov in spodbuja potrebo po komunikaciji, a se zdi, da kljub obilju besed in razmišljanja ne bo jasne slike.

Ker bo Venera do 28. marca oblegana, med Marsom in Saturnom, bo, tudi če bodo kakšni dogovori za mir, ta še vedno ogrožen in bo več strahu, povezanega z vojno. Po eni strani bomo šele s prehodom Venere in Marsa v vodnarja znali uživati svobodo brez PCT, v nas se bo prebudila želja po druženju, pomlad nam bo dala energijo in zagon za življenje.

Zasebno Venera med Marsom in Saturnom pomeni, da čeprav se bomo v odnosih nečesa napornega osvobodili, še vedno ne bomo odprti za nove odnose in bomo potrebovali čas, da spet zaupamo.

Merkur bo do četrtka v vodnarju, tako bomo imeli močno prevlado teh energij in bomo bolj objektivni, razum nam bo hitreje in jasneje deloval, s tem so mogoči modrejši dogovori in boljši intelektualni dosežki. 10. 3. Merkur prestopi v ribi, s čimer bomo postali bolj zmedeni, kaotični, več bo navdiha in intuicije kot objektivne presoje in pameti. Ker se pridruži že trem planetom v ribah, bo ribja energija zmede, pasivnosti, kreativnosti, spuščanja, predajanja močneje zavela skozi nas.

Še vedno so vsi planeti direktni, in ker smo v fazi rastoče lune, je čas idealen za nove začetke, saj nas bo lahko malokdo ustavil, prodorni bomo, s to hitro energijo se lahko potisnemo naprej.

Teden bo dokaj miren. Lahko pride celo do sprave za nekaj časa ali kratkotrajne pomiritve napetosti. Vikend je nakazan v pozitivnejših energijah optimizma, odprtosti, od nedelje naprej bo prevladovala odprta in družabna energija, ki se želi povezovati, zapustiti tradicionalne poglede in iti svobodno v novo.

Čas do četrtka izkoristimo za nakupe elektronskih naprav, telefonov, računalnikov ter zahtevnejše intelektualne podvige. Nato nam bo razum nagajal. Več bo intuicije, a tudi več zmede, nič nenavadnega ne bo, če se kdo kje izgubi ali se ne bomo znali prav slišati.