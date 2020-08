Ste magnet za napačne moške? Raje se osredotočite nase

Privlačite vedno enak tip moškega, ki ga je treba spraviti v red, ki vara, se noče vezati, je čustveno nedostopen, poškodovan, alkoholik, arogantnež, narcis, sociopat …? Se vam zdi, da ste magnet zanje in nenehno sestavljate njihove razbite koščke, a vam nikoli ne uspe? Ne zavedate se, da se pri tem postavljate na drugo mesto in nekomu drugemu podeljujete večjo vrednost. Razlog za ponavljanje tega vzorca je prepričanje, da lahko rešimo druge, pravijo guruji. In ko se zalomi, krivimo sebe. Oni nadaljujejo enako vedenje, me pa jih razumemo, ne da bi dobile kar koli v zameno.



Take moške privlačimo, da se naučimo, da je dobro biti sebičen. Postavljajo nam ogledalo in so naši učitelji. Pozornost moramo preusmeriti nazaj nase, ne pa lepiti skupaj črepinj nekoga drugega. Ni naša odgovornost, da je moški srečen. Zaslužimo si takega, ki ga ni treba spravljati v red, ampak je dober tak, kot je. Tak moški tudi ne bo sprejel, da se vi ukvarjate z njegovimi travmami – sam bo poskrbel zanje. Zato nehajte biti rešiteljica sveta in skrbeti za srečo in nesrečo drugih. Osredotočite se nase in pritegnite moškega, ki si ga zaslužite.