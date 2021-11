Meditacija uporablja vijolični žarek, ta je čista energija, ki ima moč, da nam spremeni življenje, spodbuja samozdravljenje, čiščenje nepredelanih čustev in travm ter zaceli naše notranje rane. Izvira od angelov in vnebovzetih mojstrov, ki pa ga z veseljem pošljejo vsem, ki jo potrebujejo. Najbolj boste zaznali vijolični žarek svetlobe, če se osredotočite na tretje oko.

Meditacija nam prav tako pomaga spustiti preteklo negativno karmo, ne da bi se morali neposredno soočiti s težavami v življenju in jo razreševati, dviguje nam zavest in energijsko frekvenco ter pospešuje duhovno rast. Z njeno pomočjo lahko zavestno dostopamo do zdravilnih frekvenc pete dimenzije, ki razblinjajo vse v nas, kar nas ne podpira ali nam celo škoduje, in nas napolnijo z ljubeznijo, svetlobo in lučjo. Pomaga nam preiti iz življenja v strahu v polno predajo, sprejemanje in celostno dojemanje življenja. Poleg tega vedno, ko aktiviramo vijolično svetlobo v svojem življenju, to pripomore tudi k dobrobiti in zdravljenju ljudi okoli nas in celotnega človeštva.

Povrnila nam bo ravnovesje, tako na telesni, čustveni kot psihični in mentalni ravni. Tesnobo bo spremenila v mir in strah v pogum. Izostrila nam bo um, da se bomo lažje osredotočili na svoje naloge. Prav tako deluje na travme iz otroštva in preteklih inkarnacij, ki jih preprosto zbriše oziroma presvetli s svetlobo.

Za pomoč prosite angele in vnebovzete mojstre. FOTO: Bestdesigns/Getty Images

Z vijoličnim plamenom kombinira vizualizacijo in afirmacije. Dobro je, če imate že malce odprto tretje oko, ker ga boste tako lažje zaznali, ni pa nujno. Sedite in se udobno namestite. Spustite brado, da bo vrat poravnan s hrbtenico. Ostanite sproščeni, čeprav ste vzravnani. Pokličite svoje duhovne vodnike na pomoč, vnebovzete mojstre ali angele, pokličite jih z njihovimi imeni in prosite za njihovo vodstvo in zaščito. Usmerite se navznoter, v svoje središče, na predel srčne čakre. Občutite mirno, a močno energijo. Vizualizirajte, da je vaše telo iz prosojnega stekla, s sredine prsnega koša pa proseva zlato sonce.

Razširite to energijo v vsak del telesa, da ste celi čista svetloba in zavest. Nato vizualizirajte, da se svetloba spreminja v vijolično, se poglobi, postaja bolj intenzivna in močnejša, dokler celotno vaše telo ne žari v barvi ametista, ko polni avro. Izrecite afirmacije: »Sem bitje vijoličnega plamena. Sem čista energija vira. Sem bitje vijoličnega plamena. Sem reka božanske ljubezni. Sem bitje vijoličnega plamena. Verjamem in sprejemam čudeže. Sem bitje vijoličnega plamena. Prejemam manifestirane darove.« Nato pošljite vijolični žarek še kot darilo odpuščanja prijateljem in družini. Predstavljajte si, da se kopajo v zdravilnih energijah in harmoniji, ves svet pa je preplavljen z veseljem. Končajte z iskreno hvaležnostjo in zahvalo za pomoč.

Meditacijo izvajajte zjutraj ali zvečer. Ključna je vizualizacija, kajti vse, kar si lahko predstavljamo, obstaja nekje v našem svetu in se manifestira nekje v našem življenju mentalno, fizično ali čustveno.