Saturn v disharmoničnem aspektu z Luno

Saturn nas s pritiskom na Luno uči čustvene zrelosti, bolj nadzorovano delati s čustvi. Tako po potrebi potrpimo čustveno rano, a kljub temu delujemo po svoji vesti, odgovorno. Kombinacija nas sili, da prevzamemo nase družinska bremena in poskrbimo za tiste, ki nas potrebujejo. Spodbuja nas, da smo mukotrpni in nekompromisni odgovorni član družine in skrbni del družbe.

Če sta omenjena planeta v harmoniji (sekstil, trigon, medsebojna recepcija), smo že naučeni vse to početi. Če pa imamo v karti konjunkcijo ali disharmonične aspekte, je naš skrbnik (najpogosteje mama) v našem zgodnjem otroštvu doživljal hudo krizo, bil pretirano (ob močnem Saturnu) ali premalo odgovoren (ob šibkem Saturnu), kar se je vtisnilo v nas in nas zdaj bremeni teža čustev. Različne krize v otroštvu ustvarijo občutek, da nimamo pravice izražati čustev, da nismo sprejeti, varni, ti občutki pa diktirajo življenje posameznika.

Saturn nas uči odgovornosti. FOTO: Lyagovy/Getty Images

S to kombinacijo smo zunaj ravnotežja, ne znamo delati s čustvi, z otrokom v sebi. Ali mu pustimo, da prevlada nad nami (ob šibkem Saturnu) in ne sprejemamo odgovornosti zase, se opravičujemo pred seboj in se počutimo žrtev sveta, v smislu ''drugi so krivi, da jaz tako trpim''. Dušna bolečina, strah, panika nas lahko tako omrtvičijo, da si ne upamo v življenje, ne zmoremo delovati.

V primeru močnega Saturna gremo lahko v drugo skrajnost, tlačimo čustva, nadzorujemo, se razdajamo za družino, izgubljamo sebe in svojo srečo zaradi družinskega člana.

Seveda je možno tudi nihanje iz ene v drugo skrajnost, vezano na dom in družino. Ker so naša čustva povezana tudi s hranjenjem, imamo lahko s takim aspektom motnje hranjenja, najbolj anoreksijo.

Veliko trpljenje, s katerim se sooča oseba, je treba sprejeti, saj je lahko podlaga sočutja. Nič zato, če morate poiskati pomoč pri zdravnikih, tudi antidepresive lahko potrebujete. A če ne želite le blažiti trpljenja, je treba sprejeti otroka v sebi in ga voditi. Če od staršev niste dobili dovolj varnosti in podpore, ste zdaj odrasla oseba, ki lahko to stori s prijaznimi besedami in podporo. Ozavestite, kako grdo govorite s seboj, in se podprite. Prepoznajte in izrazite čustva. Sprejmite trpljenje, poiščite tiste, ki trpijo bolj kot vi, in jim pomagajte, naj so to otroci, živali, starejši, najbolj ranljivi. Počasi se bo tudi vaša bolečina mehčala in to, da ste zmogli iti skoznjo, vam bo dalo človeško modrost, globlje razumevanje življenja ter neverjetno sposobnost stati ob tistih, ki trpijo.

Znati prenesti trpljenje je velik dar. Pa če gre za tuje ali naše trpljenje, saj je temelj sočutja.