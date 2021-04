S pomočjo zgodb se zazibajte v spanec

Sprostiti se v spanec

Zakaj imamo težave s spanjem? Najpogosteje so za to krivi naši možgani, ki nam ne dajo miru in ves čas premlevajo, tuhtajo in delajo sezname. Tako pravi tudi avtorica, ki v uvodu svoje knjige, ki je v slovenskem jeziku izšla pri Mladinski knjigi, celo zapiše, da so kot drveči tovornjak z opeko na stopalki za plin.Drveli bi vso noč, če bi lahko. V kombinaciji z velikanskimi količinami modre svetlobe zaslonov in kofeina, ki ga zaužijemo, se hitro znajdemo iz oči v oči z velikansko pošastjo, gospo Nespečnostjo.Večerno branje je zelo priporočljivo, saj s pomočjo knjig lažje zdrsnemo v sanje. Opustite bolščanje v svoj mobilni telefon, drsanje po objavah na facebooku ali instagramu ter gledanje trapastih videoposnetkov. Seveda, to vas sprošča. A večer naj bo namenjen umirjanju, odmiku od ekranov, v katere (predvsem v teh časih) zremo skoraj ves dan, da bodo naše oči imele tudi nekaj časa brez te škodljive modre svetlobe.Seveda je pomembno tudi, kaj takrat beremo. Za lahko noč si poskušajte izbrati pomirjujoče zgodbe, ki dajo vašemu umu možnost, da zadiha, preden se potopi v spanec. Avtorica je sama sebi že v otroštvu zvečer pripovedovala zgodbice, da bi lažje zaspala. To navado je ohranila in z leti med pogovori s prijatelji, ki so tarnali o svojih težavah z nespečnostjo, ugotovila, da je to pravzaprav nekaj, s čimer bi lahko pomagala tudi drugim.Zato je zbrala pogum in začela ustvarjati podkast z zgodbami za lahko noč z naslovom Ne zgodi se veliko. Ni trajalo dolgo, da so se oglasili številni ljudje, ki so ji navdušeno in hvaležno pripovedovali, da so prvič po dolgih letih prespali vso noč brez najmanjših prekinitev. Kathryn se poleg tega že leta dolgo ukvarja z jogo in meditacijo in je tako pripovedovanje zgodb združila z metodami za urjenje možganov, ki pomagajo razviti boljše spalne navade.Ne le da vam pomagajo umiriti se in zaspati, v knjigi izveste tudi, kako kar najhitreje in najbolj učinkovito zaspati, če se zbudite sredi noči. Motnje spanja so namreč široke in pestre, ne gre le za popolno nespečnost. Veliko ljudi zaspi kot top, a se zbujajo sredi noči in ne morejo več zaspati, mnogi pa se zbujajo strahotno zgodaj, čeprav so utrujeni in potrebujejo več spanca. Tudi v tem primeru ima Kathryn rešitev za vas. Preprosto se spomnite določenih podrobnosti iz zgodbe in že vas zaziba v spanec.Zveni malce preveč preprosto, da bi bilo resnično? Morda. A naše možgane se da naučiti marsičesa. Tudi zato potrebujete nekaj poguma in vztrajnosti, saj je zazibanje v spanec veščina, ki jo lahko usvojite. Saj veste, kako se otroci naučijo spati! Počasi, z vztrajnostjo in rutino. Kaj pa sploh so Čuječnice? To je zbirka kratkih, prijetnih zgodb za mirne misli in spokojno spanje. Popeljejo nas čez leto in izpostavljajo drobne radosti, ki nam polepšajo življenje.Knjiga o prigodah iz vsakdanjega življenja, ob katerih nam postane prijetno in toplo, je ilustrirana in polna majhnih dragocenosti, zato vas bo zagotovo zazibala v sladek sen ali pa se boste ob njej vsaj umirili in začutili, da je življenje lepo. Zakaj to deluje? Ker je spanje supermoč sodobnega sveta, zgodbe pa so stara magija. In kot za vsako stvar obstaja recept tudi za umirjeno spanje. V knjigi morate najprej prebrati uvod, tam piše, kako jo sploh uporabljati. Je res tako težko? Seveda ne. A s pomočjo kratkih in prijetnih zgodb ne boste le zaspali, temveč jih lahko uporabite za umirjanje. Mnogi so jih brali med kemoterapijo ali čakanjem na pomembne novice.Obenem so zgodbe tako kratke, da jih lahko berete tudi v vrsti v banki ali v čakalnici pri zdravniku. Pomirijo vas tudi podnevi. Tesnoba je namreč težava, ki pesti marsikoga med nami, še zlasti v času, v katerem živimo. Skrbi nas pandemija, skrbijo nas ukrepi, skrbijo nas testi in cepivo, povrhu pa še preživetje, služba, otroci in naši družinski odnosi.V sodobnem življenju se že tako ves čas odločamo med bojem ali begom, zdaj pa je to še okrepljeno. Tesnoba je težava, ki se jo prav tako lahko naučimo obvladovati, za kar pa seveda potrebujemo nekaj vaje. Pomembno je tudi, da te vzgibe prepoznavate in jih zato znate pomiriti in uravnati svoj stresni odziv.Povedano po domače: naučite se predihati težavo. In tudi pri tem vam lahko pomagajo Čuječnice, pri katerih se ne zgodi nič kaj veličastnega; prav preproste in vsakdanje so, a vam hkrati dajo vedeti, da niste edini, da sta vaš odziv ali vaša težava povsem običajna in da niste ne prvi ne zadnji, ki jo mora razrešiti in ki mu bo to na koncu koncev uspelo. Pa mirno in lahko noč vam želimo!