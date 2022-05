Poletje prinaša bogastvo tem šestim astrološkim znakom: pozorni morajo biti na eno stvar

Ugodna lega planetov bo več astrološkim znakom to poletje prinesla velike finančne priložnosti. A to ne pomeni, da lahko sedite prekrižanih rok in čakate, da denar pade z neba, ampak morate ravnati modro in izkoristiti priložnosti, ki vam jih namenjajo zvezde.

Astrologi trdijo, da lahko šest astroloških znakov v prihajajočem poletju doseže precejšnje bogastvo, razdelili pa so jih v dve skupini.

Ribi, tehtnica in bik

Vsem tem trem znamenjem je skupno to, da jim vlada Venera, ki bo do 11. avgusta v izjemno ugodnem položaju. Poleg ljubezni Venera vpliva tudi na področje odnosov. Opredeljuje našo moč, aktivnost in pripravljenost, da premikamo osebne meje na poti do cilja.

Kot pišejo na portalu wanted.rs, bodo ribi, tehtnica in bik imeli veliko srečo na tistih področjih, kjer se nenehno želijo premikati in napredovati. Poletje bo zelo ugodno za vsa intelektualna dela, produktivnost bo močna, kar bo bistveno prispevalo k povečanju osebnih dohodkov.

Venera ne mara pohlepa, zato radodarne tehtnice in ribe ne bodo imele težav, pri biku pa bi lahko bila situacija drugačna. Pripadniki tega znamenja morajo zajeziti željo, da vse pograbijo zase, in če se naučijo svoje dobrine deliti z drugimi, dobiček ne bo izostal.

Devica, dvojčka in vodnar

Devici, dvojčkom in vodnarju vlada Merkur, ki bo izjemno pozitiven in močan, potem ko bo 4. junija prenehal z retrogradnim gibanjem.

Ugoden položaj planeta bo tem znakom prinesel nove vire zaslužka, uspeh in ustvarjalne ideje. Vse to jim bo odprlo možnosti za ustanovitev lastnega podjetja, poletje pa bo ugodno obdobje za vlaganje v nepremičnine.