Pluton v skritih hišah prinaša težave

Pluton v 8. hiši prinaša intenzivno, a včasih uničevalno spolnost. FOTO: Shironosov/Getty Images

Vsako hišo, v kateri je, Pluton obremeni, oteži, prinaša težje izkušnje, izgube, a v temelju nas samo sooča s potlačenimi deli naše osebnosti, in ker to počne vztrajno, se zdi, da skoraj ne moremo pobegniti transformaciji. To je njegovo glavno delo, potisniti nas, ožeti, peljati skozi krizo, samo da odvržemo vse, česar ne potrebujemo, se soočimo s svojimi omejitvami in zrastemo z novo zavestjo močnejši, bolj celoviti.Njegovo potovanje po šesti hiši nas opozarja, da če človek ne bo pazil na zdravje, zdravo jedel in se očiščeval, sproti spuščal odvečno, da se lahko sčasoma rodijo bolezni. To je seveda najtežji scenarij, če se sproti ne nauči dovolj iz njegovih pritiskov, bo Pluton pritisnil z nevarno smrtonosno boleznijo (najpogosteje rakom), da nas strese in zbudi, da smo pripravljeni spustiti in iti v novo.Pogostejši scenariji so, da doživlja pritiske na delovnem mestu ali, obratno, da največ od sebe, ko je pod pritiskom. Včasih imamo tudi obsedenost s čistočo. Če ima podrejene, mora paziti, da jih ne žene predaleč in preveč kruto. Da bi nam ta kombinacija koristila, je dobro najti poseben, lahko skrajen način prehranjevanja, npr. postenje, da se prečisti telo. Tudi v službi se bo večkrat kaj čistilo, odstranjevalo, raziskovalo, preobražalo, če gre za skrivnostno službo, bo simbolika vsaj delno izživeta in Plutonu ne bo treba toliko bremeniti zdravja in delovnega okolja.Če je Pluton v osmi hiši, lahko oseba prek svoje seksualnosti razvije posebno moč nad drugimi, in čeprav se lahko zaradi tega počuti nepremagljivo, je v resnici tudi sama na neki način ujeta v drugo osebo, v seksualnost, tako ali drugačno prisilo. Smrt pomembne osebe ji lahko močno spremeni življenje. Oseba ima hkrati večjo moč druge zakleti, se iti črno magijo, vendar se ne sme čuditi, če temu sledi grozna smrt na starost, ko se vrne osebi vse, kar je slabega storila. Veliko potrebo ima po moči, ki jo oseba lahko zlorabi. Koristno lahko Plutona v osmi hiši izkoristijo kirurgi, mrliški ogledniki, pogrebniki, takšni in drugačni raziskovalci, šamani. Na ta način potem ta črna energija postane koristna in vir moči, transformacije.Pluton v dvanajsti hiši pritiska na psiho, prinaša težke sanje, izmenično nespečnost ali obdobja, ko se spi preveč. Prinaša osebo, ki močno začuti druge, na pol zavoha ljudi, toda iz preostale astrološke karte se vidi, ali bo to koristno ali nekoristno izkoriščeno. Če karta nakazuje močno osebnost, nam lahko ta kombinacija prinese vohuna, zdravilca, psihoterapevta, psihiatra, sploh če je Pluton na neki način povezan tudi z deseto hišo. V negativnih povezavah imamo lahko resnejše psihične bolezni, človeka, ki se počuti ujetega v težo in temo, se ne more kontrolirati.Da bi najbolje izživeli to pozicijo, se je treba posvetiti duhovnemu delu, duhovni preobrazbi, z duhovnostjo prečiščevati svojo temo. In ko dobro opravimo delo s svojimi sivinami, lahko postanemo zelo sposoben terapevt drugim. ​