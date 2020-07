Neomajno zaupanje uresniči želje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Povežite se s svojim duhom, z notranjo resnico, pa vas bo podprlo tudi vesolje. FOTO: Fizkes/Getty Images

Duhovni učitelji opozarjajo, da se je z dvigom zavesti na Zemlji spremenil tudi način manifestiranja. Če smo dotlej ustvarjali do določene mere obremenjeni s karmičnimi omejitvami in egom, zdaj vedno bolj ustvarjamo iz duše. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker lahko z ustvarjanjem iz duha presežemo vse omejitve in v trenutku ustvarimo, za kar si prizadevamo, saj duha ne omejujejo fizikalni zakoni na Zemlji niti karma.Zapomniti si morate, da ste svetloba, ter se povezati s svojo notranjo resnico, saj manifestiranje na tej ravni resonira z vašo dušo, pravijo guruji. Ko se povežete in postanete eno s svojim duhom, postane mogoče vse.Občutki in prepričanja so še vedno ključni za to, da ustvarite tisto, kar si želite. Toda zdaj se morate osredotočiti na čutenje s srcem in kreiranje iz duše, ne iz uma. Seveda si lahko še vedno prizadevate za izpolnitev svojih želja po starem, tako da nekaj hočete, nato pa se v mislih osredotočate na želeno, zapisujete afirmacije, o tem ves čas razmišljate, vizualizirate in mantrate, a proces bo veliko laže in hitreje stekel, če si želeno samo srčno želite.Zato se osredotočite na svoje občutke ob izpolnjeni želji. Z drugimi besedami – usmerite se na izkušnjo, ne zgolj na rezultat. Občutite svojo željo kot doživetje, predstavljajte si jo kot prizor, v katerem ste. S tem namreč uskladite svojo vibracijo z doseženim ciljem ter pošljete signal v vesolje, ki vam pomaga pri ustvarjanju tovrstne realnosti.Ne pozabite, da je bistvena vera v to, da se bo želeno zgodilo. Če se z zaupanjem povežete z vesoljem, namreč nemudoma presežete omejitve časa in prostora, karmo ter druge omejujoče dejavnike. Manifestacija, ki izhaja iz duše in srca, je pravzaprav povezovanje z enostjo vsega, kar obstaja.Zato je bistveno doseči dovolj močno raven zaupanja, da nam bo vesolje pomagalo priskrbeti, kar si želimo. Vera je namreč tista, ki požene katero koli zadevo iz mirovanja v gibanje, poudarjajo guruji, in poskrbi za to, da stvari stečejo. Le z neomajnim zaupanjem lahko v življenju uresničimo vse, česar si srčno želimo.