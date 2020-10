Negotovost je lahko koristna

Na prelomnicah, tako zasebnih kot družbenih, se pogosto znajdemo v kaosu in negotovosti, saj preprosto ne vidimo poti naprej. Življenja ne nadzorujemo, ne vemo, ali se premikamo v pravo smer in kako se bo vse skupaj končalo. Negotovost nas naredi ranljive, preplavljajo nas negativna čustva, zato se ji izogibamo.



Toda duhovni učitelji pravijo, da nam lahko prinese tudi velik notranji razvoj in dolgoročno ni tako slaba. V negotovih časih se namreč opremo nase in gradimo samozaupanje, da bomo premagali težave in preživeli, kar koli se zgodi. Ko stopimo v neznano, ni nobenih zagotovil, kaj se bo zgodilo, toda hkrati nas prav tovrstni trenutki vodijo v najpomembnejše dogodivščine ter nam omogočijo, da se odpremo novemu.



Ker neznano pogosto iz nas potegne najslabše, bodite previdni, da se ne znašate nad drugimi. Spanje, telesna vadba in zdrava prehrana vam bodo pomagali ohraniti ravnovesje. Ker strah pogosto blokira intuicijo, meditirajte ali pojdite na sprehod, da se povežete s sabo. Če pozabite, naj vas bližnji opomnijo, da je normalno, da ste ranljivi, in da je negotovost le prehodno obdobje, del poti do tja, kamor morate priti.