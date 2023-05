Nasvet, kako meditacija postaja učinkovitejša

Meditirajte – ni treba več ur, samo povežite se s sabo. Ko poznaš sebe, namreč tudi hitreje zaznaš, kdaj kdo vdira v tvoje energijsko polje. Morda se vam zdi, da ne morete meditirati, ker je vaš um preveč zaposlen, preveč je motenj iz zunanjega okolja, zaradi katerih se ne morete sprostiti. Odklopite jih.

Če sprejmete misli in se vrnete k dihanju, s tem pravzaprav praznite um.

Začnite s petimi minutami, zaprite oči in se osredotočite na dih. Zavedajte se, da je meditacija namenjena praznjenju uma, ne nadziranju. To je del problema, saj vsi mislimo, da moramo nadzirati svoje misli, a odkrili boste, da če jim dovolite, da samo pridejo, jih sprejmete in se vrnete k dihanju, s tem pravzaprav praznite um. Če vztrajate pet minut, morda nato deset na dan, se lahko v vašem življenju veliko spremeni, pravijo duhovni učitelji. Kajti energije so zdaj tako močne, da ima lahko deset minut učinek, enak eni uri meditacije pred nekaj leti.

Včasih smo namreč delovali po konceptu linearnega časa, zdaj pa se lahko vedno bolj spiralno premikamo med dimenzijami. To lahko opazimo po tem, da se nam zdi, da se čas zdaj hitreje odvija, hkrati pa imate lahko nekateri težave s spominom, ker vedno bolj delujete in izhajate iz sedanjega trenutka.